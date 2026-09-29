

















Громкие заявления украинского руководства могут привлекать внимание общества, однако со временем возникает вопрос их практического результата. Об этом заявил соучредитель Агентства по моделированию ситуаций, политтехнолог Алексей Голобуцкий, комментируя публичную коммуникацию президента Владимира Зеленского.

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: УНН

По словам эксперта, политические заявления могут являться частью технологии медийного присутствия. В то же время, такая стратегия имеет ограничения, ведь общество рано или поздно начинает оценивать не слова, а конкретные результаты.

"Это технология медийного присутствия. Эти такие заявления. Единственное, что, конечно, наступает момент, когда люди начинают задавать вопросы: чего же это не происходит", — сказал Голобуцкий.

Он привел в пример заявления о возможных жестких шагах в ответ на российские атаки. По мнению политтехнолога, между публичным заявлением и его реализацией существует принципиальная разница.

"Одно дело заявить о 40 днях, заявить о том, что мы остановим все гражданские самолеты и, грубо говоря, получить в результате, что ни война не остановилась, ни самолеты не перестали летать", — отметил он.

В то же время, Голобуцкий обратил внимание на изменение публичного поведения Зеленского. Он увязал это, в частности, с уменьшением количества публичных образов президента в военном контексте и большим вниманием к непосредственной работе военного командования. В то же время это оценка самого политтехнолога, а не установленной причинно-следственной связью.

Портал "Комментарии" уже писал , что американский политик-республиканец Борис Пинкус подверг резкой критике подход президента США Дональда Трампа к международной политике и его взаимодействие с лидерами России и Китая. По мнению Пинкуса, Москва могла воспринять осторожность Вашингтона как проявление слабости, что, по его оценке, сказалось на дальнейшей эскалации войны против Украины.