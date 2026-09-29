

















Гучні заяви українського керівництва можуть привертати увагу суспільства, однак із часом виникає питання щодо їхнього практичного результату. Про це заявив співзасновник Агентства моделювання ситуацій, політтехнолог Олексій Голобуцький, коментуючи публічну комунікацію президента Володимира Зеленського.

Президент України Володимир Зеленський. Фото: УНН

За словами експерта, політичні заяви можуть бути частиною технології медійної присутності. Водночас така стратегія має обмеження, адже суспільство рано чи пізно починає оцінювати не слова, а конкретні результати.

"Це технологія медійної присутності. Оці такі заяви. Єдине, що, звичайно, наступає момент, коли люди починають задавати питання: чого ж це не відбувається", — сказав Голобуцький.

Він навів як приклад заяви про можливі жорсткі кроки у відповідь на російські атаки. На думку політтехнолога, між публічною заявою та її реалізацією існує принципова різниця.

"Одна справа заявити про 40 днів, заявити про те, що ми зупинимо всі літаки цивільні і, грубо кажучи, отримати в результаті, що ні війна не зупинилася, ні літаки не перестали літати", — зазначив він.

Водночас Голобуцький звернув увагу на зміну публічної поведінки Зеленського. Він пов'язав це, зокрема, зі зменшенням кількості публічних образів президента у військовому контексті та більшою увагою до безпосередньої роботи військового командування. Водночас це є оцінкою самого політтехнолога, а не встановленим причинно-наслідковим зв'язком.

Портал "Коментарі" вже писав, що американський політик-республіканець Борис Пінкус різко розкритикував підхід президента США Дональда Трампа до міжнародної політики та його взаємодію з лідерами Росії та Китаю. На думку Пінкуса, Москва могла сприйняти обережність Вашингтону як прояв слабкості, що, за його оцінкою, позначилося на подальшій ескалації війни проти України.