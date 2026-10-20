Готовятся переговоры Трампа, Си и Путина за спиной Украины: что говорит Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что выход российского лидера Владимира Путина из международной изоляции уже начался. При этом Киев хотел бы понимать, какие вопросы могут обсуждать лидеры США, России и Китая на возможной встрече без украинской стороны. Об этом Зеленский рассказал в интервью итальянской газете Corriere della Sera.

Владимир Зеленский. Фото: сайт Офиса президента Украины

Журналист спросил украинского президента, беспокоит ли его инициатива Путина провести переговоры с президентом США Дональдом Трампом и председателем КНР Си Цзиньпином без участия Украины. В таком формате лидеры трех государств потенциально могли бы затрагивать вопросы, непосредственно связанные с будущим страны, которая не будет представлена за столом переговоров.

Владимир Зеленский подчеркнул, что для него важен не только сам факт возможной встречи, но и понимание ее повестки. По его словам, постепенное возвращение Путина в международную дипломатическую повестку уже происходит, поэтому подобный саммит не обязательно станет началом этого процесса.

Украинский лидер отметил, что, если на переговорах будут обсуждать Украину, Киев рассчитывает на консультации с украинской стороной. При этом он подчеркнул, что не может делать выводы о содержании возможной встречи, поскольку не знает, какие именно темы будут затронуты.

Заявление Зеленского отражает обеспокоенность Киева перспективой переговоров, на которых судьба Украины может обсуждаться без ее непосредственного участия. Для украинских властей принципиальное значение имеет не только состав участников дипломатических контактов, но и возможность влиять на решения, связанные с безопасностью и окончанием войны.

Пока речь идет о возможном формате встречи, а не о подтвержденных договоренностях между Вашингтоном, Москвой и Пекином. Однако сама перспектива таких переговоров вновь ставит вопрос о том, какую роль Украина сможет играть в международных усилиях по урегулированию войны.

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