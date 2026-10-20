Готуються переговори Трампа, Сі та Путіна за спиною України: що говорить Зеленський

Президент України Володимир Зеленський заявив, що вихід російського лідера Володимира Путіна із міжнародної ізоляції вже розпочався. Київ хотів би розуміти, які питання можуть обговорювати лідери США, Росії та Китаю на можливій зустрічі без української сторони. Про це розповів Зеленський в інтерв'ю італійській газеті Corriere della Sera.

Володимир Зеленський. Фото: сайт Офісу президента України

Журналіст запитав українського президента, чи турбує його ініціатива Путіна провести переговори з президентом США Дональдом Трампом та головою КНР Сі Цзіньпіном без участі України. У такому форматі лідери трьох держав потенційно могли б торкатися питань, безпосередньо пов'язаних із майбутнім країни, яка не буде представлена за столом переговорів.

Володимир Зеленський наголосив, що для нього важливим є не лише сам факт можливої зустрічі, а й розуміння її повістки. За його словами, поступове повернення Путіна до міжнародного дипломатичного порядку денного вже відбувається, тому подібний саміт не обов'язково стане початком цього процесу.

Український лідер зазначив, що якщо на переговорах обговорюватимуть Україну, Київ розраховує на консультації з українською стороною. При цьому він підкреслив, що не може робити висновків щодо змісту можливої зустрічі, оскільки не знає, які саме теми будуть порушені.

Заява Зеленського відображає занепокоєння Києва перспективою переговорів, на яких доля України може обговорюватись без її безпосередньої участі. Для української влади принципове значення має не лише склад учасників дипломатичних контактів, а й можливість впливати на рішення, пов'язані з безпекою та закінченням війни.

Поки що йдеться про можливий формат зустрічі, а не про підтверджені домовленості між Вашингтоном, Москвою та Пекіном. Однак сама перспектива таких переговорів знову ставить питання про те, яку роль Україна зможе відігравати у міжнародних зусиллях щодо врегулювання війни.

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