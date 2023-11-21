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Готова ли Украина пойти на ликвидацию Путина: Зеленский сделал заявление

Президент считает, что Украина имеет полное право ликвидировать Путина, если появится такая возможность

сегодня, 09:08
Автор:
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Кравцев Сергей
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Украина имеет полное право ликвидировать российского диктатора Владимира Путина, если у нее появится такая возможность. В Москве также не скрывают своих планов устранить украинское руководство. Как передает портал "Комментарии", такое заявление в интервью "The Sun" сделал президент Украины Владимир Зеленский.   

Готова ли Украина пойти на ликвидацию Путина: Зеленский сделал заявление

Владимир Зеленский. Фото: сайт Офиса президента

Глава государства отметил, Россия не отказывается от планов ликвидации украинского руководства и пытается сделать это каким-либо возможным способом.


"Они (россияне – руд.) будут использовать любые инструменты, которые у них есть", — считает Владимир Зеленский.

В то же время, подчеркнул президент, Украина не упустит возможность, если появится возможность ликвидировать Путина. В этом никто не должен сомневаться. Украина имеет полное право пойти на такой шаг, ведь речь идет о защите своего суверенитета и своей территории.

"Это война, и у Украины есть все права защищаться", — подчеркнул глава государства.

При этом лидер украинцев уточнил, что он по понятным причинам не может обсуждать с журналистами какие-то конкретные спецоперации украинской разведки, секретной службы или каких-либо спецподразделений.                                                                                             

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