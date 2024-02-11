Главный парадокс Ермака: какие плюсы и минусы четырех лет его работы во главе ОП

Четыре года назад, 11 февраля 2020-го, президент Украины Владимир Зеленский назначил Андрея Ермака руководителем своего Офиса. Какие основные плюсы и минусы (победы и ошибки) команды Ермака можно отметить на данный момент? Каковы перспективы Ермака и Ко? Портал "Комментарии" с этими вопросами обратился к экспертам.

Андрей Ермак. Фото: сайт Офиса президента

Влияние Ермака на Зеленского является неоднозначным

Политолог, политический консультант Владимир Фесенко поделился таким комментарием:

"Я бы не говорил о какой-то отдельной команде Ермака. Есть команда президента Зеленского, в которой определяющую роль играет сам глава государства. А вслед за ним, конечно, наиболее влиятельной фигурой является Ермак".

По словам эксперта, у Ермака, естественно, есть небольшая команда его личных помощников. Но, если мы говорим об Офисе президента, то это, прежде всего, команда именно Зеленского.

"Если говорить о личной роли Андрея Ермака как главы ОП, то главным его достижением как раз является то, что он смог продержаться на этом посту четыре года. Его предшественник – Андрей Богдан – не продержался и года, хотя во многих отношениях был влиятельнее Ермака, в том числе, в силу тогдашней неопытности Зеленского. Но стремление управлять страной от имени президента и конфликтность Богдана внутри президентской команды привели к его отставке", – поясняет политолог.

Он считает, что Ермак явно учел ошибки своего предшественника, сумев выстроить такие отношения с Зеленским, которые позволили ему столь длительный период работать на посту главы ОП.

"Как глава Офиса президента, Ермак очень удобен и функционален для Зеленского. Наверняка он удовлетворен работой Ермака, иначе поменял бы руководителя своего Офиса", – отмечает Владимир Фесенко.

По его мнению, Ермак психологически комфортен для Зеленского. Он всегда рядом с президентом, готов выполнить любое, самое сложное его поручение. При этом, в отличие от Богдана, не оказывает давления на Зеленского.

"Ермак – не только глава ОП, он, одновременно, по сути, и первый помощник президента, главная кнопка на пульте государственного управления в руках нынешнего главы украинского государства", – поясняет политолог.

Главное недовольство критиков вызывает не эффективность Ермака, а тот факт, что он сосредоточил политическое управление Украиной в ОП – и лично влияет на большинство принимаемых там решений, считает эксперт.

"Но это, – уточняет он, – связано не столько с особенностями политического стиля и амбициями Ермака, сколько с тем, что в Украине де-факто существует президентская республика. Партия Зеленского на парламентских выборах летом 2019 года получила абсолютное большинство мест в Верховной Раде и с тех пор контролирует и парламент, и Кабинет министров. Все важнейшие политические решения принимаются в ОП".

В Украине, напоминает Владимир Фесенко, при разных президентах, уже неоднократно были очень влиятельные руководители ОП. И все они вызывали резкую критику и раздражение.

"Именно большое влияние главы Офиса президента (ранее – Администрации), кто бы это ни был, является главной причиной критики в его адрес. Чем больше влияния, тем больше критики", – акцентирует политолог.

Влияние Ермака на Зеленского является неоднозначным, отмечает он. И поясняет – нет идеальных людей, тем более нет идеальных политиков.

"У Зеленского были и очень правильные решения, но было и немало ошибок, или таких решений, которые вызывали критику в украинском обществе. Ответственность за это (и за правильные и неправильные решения) несет, в том числе, Ермак. Но насколько плохо или хорошо влияет Ермак на Зеленского, точно знают только люди в Офисе президента, в ближайшем окружении главы государства, – поясняет Владимир Фесенко. – В общественном мнении ощутимо действует также эффект искусственной демонизации Ермака. Его критикуют и противники Зеленского, и те, кому не нравится чрезмерно большое влияние главы ОП. И даже некоторые сторонники Зеленского, которые все хорошее приписывают исключительно президенту, а всё плохое объясняют влиянием Ермака".

Эксперт отмечает – парадокс Ермака в том, что тот является сильнейшим раздражителем для политических элит, в том числе, отчасти, даже для президентской команды, а также для тех, кто активно интересуются политикой. При этом широкая масса менее политизированных украинцев к нему относится более спокойно.

"Об отношении к Ермаку украинского общества можно судить по данным социологических опросов, – говорит Владимир Фесенко. – Так, по данным опроса социологической службы Центра Разумкова, проведенного с 19 по 25 января 2024 г. (по репрезентативной выборке опрошено 2000 респондентов в возрасте 18 лет и старше, методом face-to-face, на территории Украины, контролируемой украинским правительством), Ермаку полностью доверяют 4,6% респондентов. Скорее доверяют – 20,6%. Скорее не доверяют – 26,2%. Полностью не доверяют – 29,3%. В большой группе украинских политиков, отношение к которым замерялось в данном опросе, это относительно средние показатели. Для сравнения, экс-президенту Петру Порошенко полностью доверяют 3,6% респондентов, скорее доверяют – 15,1%, скорее не доверяют – 30,8%, полностью не доверяют – 39%. То есть, Порошенко не доверяют заметно больше, чем Ермаку. У Юрия Бойко и Юлии Тимошенко, а также у Алексея Арестовича, бывшего советника ОП, показатели доверия еще хуже, чем у Ермака и Порошенко. Вот такие парадоксы общественного восприятия".

Политические перспективы Ермака полностью зависят от дальнейших перспектив Зеленского, считает политолог.

"Если Зеленский уйдет из власти и политики, то, скорее всего, подобным образом поступит и Ермак, – поясняет он. – И наоборот. Андрей Борисович — верный политический оруженосец Владимира Александровича. Мне кажется, это уже его политическое и личное кредо – быть рядом с Зеленским. А как долго и в каких формах это продлится, покажет только жизнь".

Ермак брался за любые задачи, которые ставились перед ОП

Основатель "Студии Здравого Смысла", предприниматель, общественный деятель Павел Себастьянович обращает внимание, что за эти годы Ермак брался за любые задачи, которые ставились перед ОП. Как внешнеполитические, таки внутриполитические.

"Если говорить о внешнеполитических – вот вам свежий пример. Как только Зеленский начал терять доверия и авторитет в США, туда отправился Ермак. Выступал на Fox News, встречался с влиятельными лицами. Но доверие к Зеленскому, похоже, не восстановлено. Судя по проблемам с выделением нам американской помощи, поездки Ермака, как и самого Зеленского, похоже, были безрезультатны", – считает эксперт.

По его словам, во внутренней политике Ермак также берет активно участие в попытках решения тех или иных проблем. И также есть вопросы касательно эффективности.

"Так, Ермак встречается с Радой бизнесменов, которая была создана для решения проблем с теми же "маски-шоу". Но они не прекратились. По всей Украине продолжается давление на бизнес с целью выкачивания из него денег. Правоохранительная система, по сути, заточена на вопрос личного обогащения", – подчеркивает Павел Себастьянович.

Он акцентирует, что блокирование налоговых накладных авторства председателя Комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниила Гетманцева (известный своими инициативами, направленными на максимальное зарегулирование и обложение налогами представителей бизнес-сферы) и главы Минфина Сергея Марченко также не решена.

"Похоже, Ермак или не может, или не хочет тут что-то сделать, – отмечает эксперт. – Исходя из того, что Ермак, Гетманцев, нынешний глава Рады – Стефанчук, глава провластной фракции "Слуга народа" – Арахамия, скандально известный замглавы ОП Татаров остаются на своих местах, цель, ради которой они пришли во власть, ими успешно достигается. Цель эта непубличная, нам она неизвестна, но судя по тому, что они остаются на своих местах, эта их командная цель достигается".

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