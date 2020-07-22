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Геращенко оценил поступок Зеленского, который выполнил требование террориста Максима Плохого

Геращенко говорит, что во время захвата автобуса эксперты составили психологический портрет Максима Плохого, согласно которому ожидать от террориста можно было чего угодно

сегодня, 10:20
Автор:

Елена Волкова
Геращенко оценил поступок Зеленского, который выполнил требование террориста Максима Плохого

Замминистра МВД Антон Геращенко прокомментировал действия президента Украины Владимира Зеленского, который вел переговоры с террористом Максимом Плохим. По словам Геращенко, Зеленский сделал все правильно, когда выполнил одно из требований террориста и записал видеообращение, призвав всех смотреть фильм "Земляне". Об этом замминистра сказал в сегодняшнем эфире “Сніданку з 1+1”. 

"Сейчас идет много дискуссий, надо ли было президенту идти на его условия и размещать видеообращение. Я могу сказать, что президент сделал все правильно. Самое дорогое, что у нас есть, - это жизнь людей. Другие действия могли привести к неконтролируемой агрессии террориста", - сказал Геращенко.

Замминистра говорит, что во время захвата автобуса эксперты составили психологический портрет Максима Плохого, согласно которому ожидать от террориста можно было чего угодно. К тому же, у него было много оружия, которое он то и дело демонстрировал в действии. К примеру, он едва не попал из автомата в первого заместителя начальника полиции Луцка Евгения Коваля. Президент, по словам Геращенко, сделал все для того, чтобы террорист сдался и никто не погиб.

Ранее "Комментарии" сообщали, что в Сеть выложили видео задержания Максима Плохого (Кривоша), который вчера утром захватил автобус в Луцке с 13 заложниками. Интересно, что эффектному задержанию террориста предшествовало то, что Плохой вышел из автобуса без оружия и на протяжении пары минут разводил руками.


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