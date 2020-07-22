Геращенко оценил поступок Зеленского, который выполнил требование террориста Максима Плохого

Замминистра МВД Антон Геращенко прокомментировал действия президента Украины Владимира Зеленского, который вел переговоры с террористом Максимом Плохим. По словам Геращенко, Зеленский сделал все правильно, когда выполнил одно из требований террориста и записал видеообращение, призвав всех смотреть фильм "Земляне". Об этом замминистра сказал в сегодняшнем эфире “Сніданку з 1+1”.

"Сейчас идет много дискуссий, надо ли было президенту идти на его условия и размещать видеообращение. Я могу сказать, что президент сделал все правильно. Самое дорогое, что у нас есть, - это жизнь людей. Другие действия могли привести к неконтролируемой агрессии террориста", - сказал Геращенко.

Замминистра говорит, что во время захвата автобуса эксперты составили психологический портрет Максима Плохого, согласно которому ожидать от террориста можно было чего угодно. К тому же, у него было много оружия, которое он то и дело демонстрировал в действии. К примеру, он едва не попал из автомата в первого заместителя начальника полиции Луцка Евгения Коваля. Президент, по словам Геращенко, сделал все для того, чтобы террорист сдался и никто не погиб.

Ранее "Комментарии" сообщали, что в Сеть выложили видео задержания Максима Плохого (Кривоша), который вчера утром захватил автобус в Луцке с 13 заложниками. Интересно, что эффектному задержанию террориста предшествовало то, что Плохой вышел из автобуса без оружия и на протяжении пары минут разводил руками.



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