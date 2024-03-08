Где живут и учатся дети Зеленского: президент рассказал о личном

Президент Украины Владимир Зеленский в недавнем интервью итальянскому телеканалу Rai 1 поделился трогательными деталями из жизни своей семьи, которые отражают общенациональный опыт в эти непростые времена.

Зеленский рассказал, где сейчас находятся его дети

С сильным чувством ответственности и глубокой привязанностью к своей стране, Зеленский рассказал журналисту Бруно Веспи о том, что его дети, как и дети всех украинцев, остаются в Украине. Они живут той же жизнью, что и их сверстники по всей стране, учась в смешанных онлайн и офлайн форматах.

"Моя дочь — студентка, а сын — учится в школе", — поделился президент, подчеркивая неразрывную связь своей семьи с народом Украины.

Президент признался, что скучает по своим детям, но верит, что их крепкие объятия — это не просто проявление любви, а и поддержка в эти трудные времена.

"Верю, что они меня любят, и крепко обнимают, потому что любят, а не потому что мы редко видимся", — сказал он.

Елена Зеленская, супруга президента, также играет значительную роль в жизни страны, реализуя свои гуманитарные проекты и поддерживая своего мужа. Владимир Зеленский поделился, что видит жену чаще, благодаря ее посещениям в офис, где она активно работает. Такая тесная взаимосвязь между личной и общественной жизнью первой семьи подчеркивает их преданность Украине и ее народу.

Напомним также, что Владимир Зеленский, чья карьера началась далеко за пределами политических баталий, сегодня стоит в центре глобального внимания как лидер борющейся за свою свободу и независимость нации. С момента своего избрания он стал символом сопротивления против российской агрессии. Но этот путь не был легок, особенно когда речь заходит о личной безопасности. "Говорят, больше десяти", — ответил Зеленский на вопрос о количестве попыток на его жизнь, отметив, что информация происходит от спецслужб и разведки.