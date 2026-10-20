Этот шаг Зеленского может дорого стоить Украине: чем рискует президент во время войны

Отношения США и Украины достаточно напряженные. Президент Америки Дональд Трамп резко высказывается по поводу войны в Украине, политической ситуации и непосредственно решений президента Владимира Зеленского. Глава Украины заявляет об определенном давлении со стороны США и значительных ограничениях, которые американская сторона ввела в отношении Украины. Эксперты отмечают, что риторика Зеленского понятна, однако должна быть более сдержанная и взвешенная позиция.

Владимир Зеленский. Фото портал "Комментарии"

Бывший работник СБУ и консультант Комитета Верховной Рады по национальной обороне безопасности Иван Ступак убежден, что лидеру страны не стоит переходить на эмоции.

"Я совершенно категорически против критики американцев. Да, мне не нравится Дональд Трамп. Да, мне не нравится все, что там происходит. Но есть ли у нас замена Старлинку?... А есть ли у нас замена F16? Нет. Чтобы их ремонтировать мы не можем загнать в любой гараж. Не можем обновить софт – только авторизовано. Разведданные… Если есть возможность не терять американское, зачем это делать?”, — отметил эксперт.

По его словам, следует учитывать нестабильную ситуацию в ключевых для Украины европейских странах. Заметил, что там могут измениться власти и есть риск прекращения помощи Украине.

Эксперт отметил, что у Трампа агония перед выборами и позиция не ссориться — это не значит пойти на уступки, это значит выключить эмоции, ведь международная политика не делается на эмоциях.

Политолог Владимир Фесенко убежден, что нужно действовать осторожно и взвешенно.

"То, что Зеленский в определенной степени поднимает ставки, есть тоже своя логика. Он защищает наши интересы, потому что если сейчас выполнять все, что скажет Трамп, то давление на нас только будет дальше. Трамп к слабым относится соответственно. На слабых надо давить, их надо дожимать, требовать делать все, что скажут старшие и сильные. А таким он считает и себя, и Путина”, — отметил эксперт.

По его словам, Трамп стал уважать Украину, ведь "мы умеем защищать свои интересы и не пасуем перед давлением". Трамп, отметил Фесенко, с этим неоднократно сталкивался. Но, пояснил он, у лидера США сейчас много проблем и добавились политические интересы, поэтому началось точечное давление на Украину — ограничение разведданных, снижение скорости Старлинк. При этом, отметил политолог, в США боятся сказать об этом прямо.

"Нужна достаточно гибкая и позиция, и защита своих интересов. Не надо поддаваться Трампу. И в то же время даже в публичной риторике, на мой взгляд, стоит избегать эскалации. Это точно не помогает. Может создавать красивый информационный эффект, но с точки зрения политики, реальной политики, результата не приносит", — подытожил он.

Напомним: портал "Комментарии" писал, чем Зеленский испугал европейцев.



