Этот шаг Зеленского может дорого стоить Украине: чем рискует президент во время войны

Рубрики
МЕНЮ
Кречмаровская Наталия
Отношения США и Украины достаточно напряженные. Президент Америки Дональд Трамп резко высказывается по поводу войны в Украине, политической ситуации и непосредственно решений президента Владимира Зеленского. Глава Украины заявляет об определенном давлении со стороны США и значительных ограничениях, которые американская сторона ввела в отношении Украины. Эксперты отмечают, что риторика Зеленского понятна, однако должна быть более сдержанная и взвешенная позиция.
Владимир Зеленский. Фото портал "Комментарии"
Бывший работник СБУ и консультант Комитета Верховной Рады по национальной обороне безопасности Иван Ступак убежден, что лидеру страны не стоит переходить на эмоции.
По его словам, следует учитывать нестабильную ситуацию в ключевых для Украины европейских странах. Заметил, что там могут измениться власти и есть риск прекращения помощи Украине.
Эксперт отметил, что у Трампа агония перед выборами и позиция не ссориться — это не значит пойти на уступки, это значит выключить эмоции, ведь международная политика не делается на эмоциях.
Политолог Владимир Фесенко убежден, что нужно действовать осторожно и взвешенно.
По его словам, Трамп стал уважать Украину, ведь "мы умеем защищать свои интересы и не пасуем перед давлением". Трамп, отметил Фесенко, с этим неоднократно сталкивался. Но, пояснил он, у лидера США сейчас много проблем и добавились политические интересы, поэтому началось точечное давление на Украину — ограничение разведданных, снижение скорости Старлинк. При этом, отметил политолог, в США боятся сказать об этом прямо.
Напомним: портал "Комментарии" писал, чем Зеленский испугал европейцев.