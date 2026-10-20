Цей крок Зеленського може дорого коштувати Україні: чим ризикує президент під час війни

Відносини США та України наразі досить напружені. Президент Америки Дональд Трамп різко висловлюється щодо війни в України, політичної ситуації та безпосередньо рішень президента Володимира Зеленського. Очільник України заявляє про певний тиск з боку США та значні обмеження, які американська сторона ввела щодо України. Експерти зазначають, що риторика Зеленського зрозуміла, однак має бути більш стримана та виважена позиція.

Владимир Зеленский. Фото из открытых источников

Колишній працівник СБУ та консультант Комітету Верховної Ради з питань національної оборони безпеки Іван Ступак переконаний, що лідеру країни не варто переходити на емоції.

“Я абсолютно категорично проти критики американців. Так, мені не подобається Дональд Трамп. Так, мені не подобається все, що там відбувається. Але чи є в нас заміна Старлінку?... А чи є в нас заміна F16? Ні. Щоб їх ремонтувати ми не можемо загнати в будь-який гараж. Не можемо оновити софт — тільки авторизовано. Розвіддані… Якщо є можливість не втрачати американське, навіщо це робити?”, — зазначив експерт.

За його словами, треба враховувати нестабільну ситуацію в ключових для України європейських країнах. Зазначив, що там може змінитися влада і є ризик припинення допомоги Україні.

Експерт зауважив, що у Трампа агонія перед виборами і позиція не сваритися — це не значить піти на поступки, це значить “вимкнути емоції”, адже міжнародна політика не робиться на емоціях.

Політолог Володимир Фесенко переконаний, що потрібно діяти обережно та виважено.

“Те, що Зеленський певною мірою піднімає ставки, є теж своя логіка. Він захищає наші інтереси, тому що якщо зараз виконувати все, що скаже Трамп, то тиск на нас тільки буде далі. Трамп до слабких відноситься відповідно. На слабких треба тиснути, їх треба дотискати, вимагати робити все, що скажуть старші і сильні. А такими він вважає і себе, і Путіна”, — зауважив експерт.

За його словами, Трамп став поважати Україну, адже “ми вміємо захищати свої інтереси і не пасуємо перед тиском”. Трамп, зазначив Фесенко, з цим неодноразово стикався. Але, пояснив він, у лідера США, зараз багато проблем і додалися політичні інтереси, тому розпочався точковий тиск на Україну — обмеження розвідданих, зниження швидкості Старлінк. При цьому, зазначив політолог, в США бояться сказати про це прямо.

“Потрібна достатньо гнучка і позиція, і захист своїх інтересів. Не треба піддаватися Трампу. І в той же час навіть в публічній риториці, на мій погляд, варто уникати ескалації. Це точно не допомагає. Може створювати красивий інформаційний ефект, але з точки зору політики, реальної політики, воно результату не приносить”, — підсумував він.

Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, чим Зеленський налякав європейців.



