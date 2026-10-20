Цей крок Зеленського може дорого коштувати Україні: чим ризикує президент під час війни

Рубрики
МЕНЮ
Кречмаровская Наталия
Відносини США та України наразі досить напружені. Президент Америки Дональд Трамп різко висловлюється щодо війни в України, політичної ситуації та безпосередньо рішень президента Володимира Зеленського. Очільник України заявляє про певний тиск з боку США та значні обмеження, які американська сторона ввела щодо України. Експерти зазначають, що риторика Зеленського зрозуміла, однак має бути більш стримана та виважена позиція.
Владимир Зеленский. Фото из открытых источников
Колишній працівник СБУ та консультант Комітету Верховної Ради з питань національної оборони безпеки Іван Ступак переконаний, що лідеру країни не варто переходити на емоції.
За його словами, треба враховувати нестабільну ситуацію в ключових для України європейських країнах. Зазначив, що там може змінитися влада і є ризик припинення допомоги Україні.
Експерт зауважив, що у Трампа агонія перед виборами і позиція не сваритися — це не значить піти на поступки, це значить “вимкнути емоції”, адже міжнародна політика не робиться на емоціях.
Політолог Володимир Фесенко переконаний, що потрібно діяти обережно та виважено.
За його словами, Трамп став поважати Україну, адже “ми вміємо захищати свої інтереси і не пасуємо перед тиском”. Трамп, зазначив Фесенко, з цим неодноразово стикався. Але, пояснив він, у лідера США, зараз багато проблем і додалися політичні інтереси, тому розпочався точковий тиск на Україну — обмеження розвідданих, зниження швидкості Старлінк. При цьому, зазначив політолог, в США бояться сказати про це прямо.
Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, чим Зеленський налякав європейців.