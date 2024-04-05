Это неприемлемо: что возмутило Зеленского в позиции некоторых союзников

Президент Владимир Зеленский заявил, что для защиты украинских городов от продолжающегося воздушного террора России Силам обороны нужны несколько эффективных систем ПВО от стран-партнеров. Но далеко не все страны-партнеры готовы активно включаться в работу по помощи Киеву, они все еще думают. Как передает портал "Комментарии", об этом в своем традиционном вечернем видеообращении заявил глава украинского государства Владимир Зеленский.

Владимир Зеленский. Фото: сайт Офиса президента Украины

Президент Украины высказался о регулярных ударах российских оккупантов по Харькову и другим населенным пунктам в разных регионах страны.

"Говорил сегодня с военными о том, как дать больше защиты Харькову — именно с точки зрения ПВО. Такая же задача у всех наших дипломатов. Усиление ПВО для Харькова, всей Харьковской области, Сумской области, южных регионов — это абсолютно неотложная потребность", — заявил Владимир Зеленский.

Лидер украинцев выразил благодарность каждой стране и лидеру, которые сейчас "в коммуникации с нами ищут возможности помощи".

"Это совершенно неприемлемо, что столько стран мира по-прежнему думают, как противодействовать террору, хотя не хватает лишь нескольких политических решений — нескольких систем ПВО, которые могли бы принципиально изменить ситуацию", — заявил Зеленский.

Президент добавил, что соответствующая работа с партнерами будет продолжена.

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