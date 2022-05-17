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«Это наш принцип»: Зеленский высказался о судьбе военных Азовстали

Украина будет бороться за каждого бойца, который находится на Азовстали

сегодня, 07:40
Автор:

Кравцев Сергей
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На дипломатическом фронте не прекращается борьба за то, чтобы освободить украинских героев, которые оказались заблокированными на территории промзоны "Азовстали". Свои усилия в этом направлении оказывают МККК и ООН. Со своей стороны Украина продолжает делать все возможное, чтобы жизни военных из "Азовстали" были сохранены. 221 украинского защитника вывезли на оккупированную территорию для дальнейшего обмена, 53 тяжелораненых доставили в больницу на территории ОРДО. Как передает портал "Комментарии", об этом Владимир Зеленский заявил в видеообращении к украинскому народу. 

По словам главы государства, в процесс по освобождению украинских защитников включены абсолютно все, задействованы все возможные рычаги государства. Профессионализм украинских военных – ВСУ, разведки – с одной стороны и членов переговорной группы, Международного комитета Красного Креста и ООН – с другой стороны дают надежду полагать, что жизни украинских героев будут сохранены и уже совсем скоро бойцы окажутся дома.

Президент подчеркнул, сегодня нет никаких других домыслов, кроме одного принципа – Украина делает и сделает все возможное и невозможное, чтобы военные "Азовстали" оказались как можно быстрее дома живыми и невредимыми. Каждый адекватный и здравомыслящий человек должен этот принцип понять и принять.

При этом глава государства добавил, что все нюансы по возвращению украинских военных "Азовстали" пока что огласке не подлежат. Единственное, что уже можно сказать – операция по спасению военных "Азова" стартовала и процесс пошел. В первую очередь в этом направлении работают украинские спецслужбы и разведка.

Также, по словам президента, особая надежда в этом вопросе на дипломатические корпус. Дипломаты работают 24 часа в сутки, пытаясь заручиться международной поддержкой и вернуть домой бойцов "Азова". 

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«Это наш принцип»: Зеленский высказался о судьбе военных Азовстали

Владимир Зеленский. Фото - сайт Офиса президента Украины


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Источник: https://www.president.gov.ua/news/ukrayinski-geroyi-potribni-ukrayini-zhivimi-ce-nash-princip-75105
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