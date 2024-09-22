"Это ложь": Зеленский резко критикует американскую газету

Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на информацию издания The Wall Street Journal по поводу потерь Украины на войне. По его словам, цифра обнародована американской газетой "это ложь".



Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: president.gov.ua

Владимир Зеленский прокомментировал статью WSJ, в которой говорилось о потерях Украины на войне на уровне 80 тысяч погибших. По словам президента, украинские потери значительно меньше.

"80 тысяч? Это ложь. Реальная цифра намного меньше, чем та, которая была опубликована. Значительно", – сказал Зеленский.

Также на статью американского издания отреагировал народный депутат и член Комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Роман Костенко. По его словам, информация WSJ о количестве погибших украинских военных оказалась завышена.

17 сентября издание The Wall Street Journal опубликовало материал, в котором говорилось о потерях Украины и России на войне со ссылкой якобы на данные западной разведки. Согласно статье потери Украины составляют 80 тысяч погибших и 400 тысяч раненых, тогда как потери России – почти 200 тысяч убитых и 400 тысяч раненых.

В последний раз Украина официально сообщала о своих потерях на войне в феврале 2024 года. Президент Владимир Зеленский заявил, что на войне погибли 31 тысяча украинских военных. Россия официально в последний раз называла количество убитых в сентябре 2022 года – 5 937 солдат РФ.



Ранее портал "Комментарии" сообщал, что подсчитаны потери украинской и российской военной техники за месяц боев в Курской области.

Также "Комментарии" писали о том, что Украина начала новый этап войны против России.