Это будет самой болезненной потерей для страны-террориста: Зеленский обратился с призывом к Западу

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Кравцев Сергей
Путинскому режиму безразличны человеческие жизни, но не собственные деньги. Потеря активов будет самой болезненной потерей для страны-террориста. Как передает портал "Комментарии", такое заявление у себя Twitter (X) сделал президент Украины Владимир Зеленский.
Владимир Зеленский. Фото: сайт Офиса президента
Замороженные российские активы за рубежом составляют около 300 млрд долларов. Все средства должны быть использовании на поддержку Украины, что станет исторической возможностью заставить страну-террориста заплатить за свое зло.
По словам президента, решение об использовании замороженных активов для поддержки Украины будет справедливым и законным ответом на агрессию России, а также правильным сигналом потенциальным агрессорам в мире.
Читайте также на портале "Комментарии" — президент Украины Владимир Зеленский 5 января во время традиционного вечернего видеообращения отметил, что выдержать наступивший год – значит выдержать всю эту войну. Как расцениваете данное заявление? Действительно ли этот год станет во многом решающим и тяжелым? Портал "Комментарии" с этими вопросами обратился к экспертам.
Также издание "Комментарии" сообщало – может ли Украина получить замороженные Западом активы РФ: что скрывается за разговорами.
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Ігор
сегодня, 13:17
Розкрадачу потрібні гроші. Ще син юдейського Бога Ісус казав: "хто входить у хлів чи будинок не через двері, а шукає інший шлях тот вор і злодій". Так наші корумповані хитрий шахраї, шукають шляхи як не лишитись без грошей якщо їм США і Європа їх обрізали. Потім, на себе юдеї, не візьмуть провину і відповідальність за вкрадені у Росії гроші - відповідати доведеться Європі і США. А враховуючи, що золотий мільярд програв, і формується багатополярний світ, відповідати доведеться серйозно.