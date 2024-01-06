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Это будет самой болезненной потерей для страны-террориста: Зеленский обратился с призывом к Западу

Президент призвал западных партнеров передать Украине замороженные активы

сегодня, 12:40
Автор:
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Кравцев Сергей
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Путинскому режиму безразличны человеческие жизни, но не собственные деньги. Потеря активов будет самой болезненной потерей для страны-террориста. Как передает портал "Комментарии", такое заявление у себя Twitter (X) сделал президент Украины Владимир Зеленский.

Это будет самой болезненной потерей для страны-террориста: Зеленский обратился с призывом к Западу

Владимир Зеленский. Фото: сайт Офиса президента

Замороженные российские активы за рубежом составляют около 300 млрд долларов. Все средства должны быть использовании на поддержку Украины, что станет исторической возможностью заставить страну-террориста заплатить за свое зло.

"Российским элитам и руководству безразлично к человеческим жизням, но более всего не безразлично к деньгам. Потеря активов будет для них самой болезненной потерей. Они почувствуют настоящую силу международного сообщества и увидят, что мир сильнее террора", — отметил Владимир Зеленский.

По словам президента, решение об использовании замороженных активов для поддержки Украины будет справедливым и законным ответом на агрессию России, а также правильным сигналом потенциальным агрессорам в мире.

"Я призываю партнеров быстро двигаться к созданию соответствующей правовой базы. В этом году мы должны достичь ощутимого прогресса в вопросе использования замороженных российских активов в пользу Украины. На пути к этой цели мы твердо полагаемся на лидерство "Группы семи", — подчеркнул глава украинского государства.

Читайте также на портале "Комментарии" — президент Украины Владимир Зеленский 5 января во время традиционного вечернего видеообращения отметил, что выдержать наступивший год – значит выдержать всю эту войну. Как расцениваете данное заявление? Действительно ли этот год станет во многом решающим и тяжелым? Портал "Комментарии" с этими вопросами обратился к экспертам.

Также издание "Комментарии" сообщало – может ли Украина получить замороженные Западом активы РФ: что скрывается за разговорами.




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Источник: https://twitter.com/ZelenskyyUa/status/1743550612778668306?t=DNWBR7o0bEfM5Er_szABew&s=35
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Обсуждения

Ігор

сегодня, 13:17

Розкрадачу потрібні гроші. Ще син юдейського Бога Ісус казав: "хто входить у хлів чи будинок не через двері, а шукає інший шлях тот вор і злодій". Так наші корумповані хитрий шахраї, шукають шляхи як не лишитись без грошей якщо їм США і Європа їх обрізали. Потім, на себе юдеї, не візьмуть провину і відповідальність за вкрадені у Росії гроші - відповідати доведеться Європі і США. А враховуючи, що золотий мільярд програв, і формується багатополярний світ, відповідати доведеться серйозно.


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