Это будет самой болезненной потерей для страны-террориста: Зеленский обратился с призывом к Западу

Путинскому режиму безразличны человеческие жизни, но не собственные деньги. Потеря активов будет самой болезненной потерей для страны-террориста. Как передает портал "Комментарии", такое заявление у себя Twitter (X) сделал президент Украины Владимир Зеленский.

Владимир Зеленский. Фото: сайт Офиса президента

Замороженные российские активы за рубежом составляют около 300 млрд долларов. Все средства должны быть использовании на поддержку Украины, что станет исторической возможностью заставить страну-террориста заплатить за свое зло.

"Российским элитам и руководству безразлично к человеческим жизням, но более всего не безразлично к деньгам. Потеря активов будет для них самой болезненной потерей. Они почувствуют настоящую силу международного сообщества и увидят, что мир сильнее террора", — отметил Владимир Зеленский.

По словам президента, решение об использовании замороженных активов для поддержки Украины будет справедливым и законным ответом на агрессию России, а также правильным сигналом потенциальным агрессорам в мире.

"Я призываю партнеров быстро двигаться к созданию соответствующей правовой базы. В этом году мы должны достичь ощутимого прогресса в вопросе использования замороженных российских активов в пользу Украины. На пути к этой цели мы твердо полагаемся на лидерство "Группы семи", — подчеркнул глава украинского государства.

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