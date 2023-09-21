Есть ли повод для оптимизма: СМИ узнали, с чем Зеленский покинет Вашингтон

Глава украинского государства Владимир Владимир Зеленский покинет Вашингтон с новым пакетом военной помощи на зиму от Соединенных Штатов. Об этом сообщает портал "Комментарии", со ссылкой на "CNN".

Владимир Зеленский. Фото - сайт Офиса президента Украины

СМИ приводит слова американского чиновника, который утверждает, что новый пакет помощи будет включать дополнительные артиллерийские, противотанковые, зенитные и противовоздушные средства, которые позволят лучше оснастить Украину для продолжения контрнаступления и не только.

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"Зеленский покинет Белый дом со значительным пакетом дополнительных средств, которые помогут в обеспечении обороны в ближайшей и долгосрочной перспективе", — высказался этот чиновник.

Ожидается, что пакет средств ПВО также поможет Украине защитить свое небо в преддверии суровой зимы, когда ожидается увеличение количества ударов по критически важным объектам инфраструктуры со стороны России.

При этом в новом пакете так и не окажется тактических ракетных комплексов, известных как ATACMS, которые позволили бы украинским защитникам наносить удары по целям большой дальности.

Читайте также на портале "Комментарии" — президент Украины Владимир Зеленский продолжает визит в США. После выступления перед Генассамблеей ООН, он выступил и перед Совбезом данной организации. В частности, призвал к ее реформированию, раскритиковав "брехунцов" из России, загнавших ООН в тупик. Он также провел на полях ГА ООН встречи с представителями Албании, США, Чили, Еврокомиссии, Румынии, Болгарии, Германии, Бразилии. Каковы перспективы реформирования ООН? Как оцениваете выступление Зеленского, его встречи, промежуточные итоги пребывания в Штатах? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.

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