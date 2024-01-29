Если США прекратят помощь: Зеленский ответил, устоит ли Украина с одной помощью от ЕС

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Кравцев Сергей
Европа сама не справится, если США прекратят помощь Украине. Как передает портал "Комментарии", такое заявление в интервью немецкому телеканалу ARD сделал президент Украины Владимир Зеленский. При этом он уточнил, что все еще не верит, что Вашингтон опустит руки и прекратит помогать украинскому народу в борьбе с агрессором.
Владимир Зеленский. Фото: сайт Офиса президента
Так, по его мнению, если так случится, что со стороны США будет затягивание процессов по поддержке, то это окажет влияние на объединенную Европу.
Лидер украинцев отметил, если США отойдут в сторону в вопросе помощи Украине, возникнет дефицит оружия, финансов в Украине. Также потеряется союз между Соединенными Штатами Америки и Европой. В итоге, Европа сама поймет, что это сигнал, что, если Украина не выдержит и Путин пойдет вперед, то Европа останется наедине.
Он выразил мнение, что "посыплется" так же и санкционная политика, ведь США, когда поддерживают Украину, влияют также и на санкционную политику европейских стран в отношении России.
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сегодня, 11:12
Провокатор війни! Цинічно називає формулою миру знущальну формулу капітуляції. За якою Росія повинна визнати себе переможеною і підкоритись розпилу. Звісно, що так не буває. Сучасний світ змінюється, просто купка панівної мерзоти намагається не допустити змін. Юдейці звикли до старого. Навіть Росія змінюється, а гніле намагається утриматись у старому