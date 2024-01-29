Если США прекратят помощь: Зеленский ответил, устоит ли Украина с одной помощью от ЕС

Европа сама не справится, если США прекратят помощь Украине. Как передает портал "Комментарии", такое заявление в интервью немецкому телеканалу ARD сделал президент Украины Владимир Зеленский. При этом он уточнил, что все еще не верит, что Вашингтон опустит руки и прекратит помогать украинскому народу в борьбе с агрессором.

Владимир Зеленский. Фото: сайт Офиса президента

"Во-первых, я верю, что этого не произойдет. Что не останется одна Европа. И тут вопрос комплексный. Первое: Европа одна не справится — на том уровне, на котором Украина получала до этого поддержку: ни оружием, ни финансово. Почему? Потому что, наверное, даже если бы вся Европа объединилась, она смогла бы дать достаточную поддержку Украине, но Соединенные Штаты имеют влияние. И когда сигналы не очень позитивные, — они имеют такое же влияние на некоторых лидеров Европы", — отметил Зеленский.

Так, по его мнению, если так случится, что со стороны США будет затягивание процессов по поддержке, то это окажет влияние на объединенную Европу.

Лидер украинцев отметил, если США отойдут в сторону в вопросе помощи Украине, возникнет дефицит оружия, финансов в Украине. Также потеряется союз между Соединенными Штатами Америки и Европой. В итоге, Европа сама поймет, что это сигнал, что, если Украина не выдержит и Путин пойдет вперед, то Европа останется наедине.

"То есть, это будет серьезная угроза. Путин этим воспользуется, 100%. И это будет сигнал говорить также о том, что и НАТО не будет таким прочным. Потому что, если откалываются Соединенные Штаты Америки, еще кто-то будет иметь другое мнение относительно НАТО, относительно союза стран безопасности. Почему? Потому что имеют экономические отношения с Российской Федерацией", — высказался президент.

Он выразил мнение, что "посыплется" так же и санкционная политика, ведь США, когда поддерживают Украину, влияют также и на санкционную политику европейских стран в отношении России.

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