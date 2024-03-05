Елена Зеленская рассказала, как президенту удается бороться со стрессом

Для президента Владимира Зеленского сейчас очень тяжелое время, он находится под действием постоянного стресса, отметила Елена Зеленская. По ее словам, глава Украины очень устает, однако имеет свои рецепты, как добиться психологической разгрузки.

Елена и Владимир Зеленские

Как подчеркнула Елена Зеленская, в первую очередь президенту помогает общение с детьми.

"Дурачиться, потанцевать, попеть какие-то песни, посмеяться с ними. Это его усиливает",

– рассказала Елена Зеленская.

Кроме того, добавила первая леди, президенту сбросить психологическую нагрузку помогают занятия спортом. По ее словам, когда Владимир Зеленский чувствует, что его нервы напряжены и находятся на грани, он обращается к физическим нагрузкам.

"И он чувствует себя лучше. Он знает, что делать. Только иногда не хватает времени на сон",

– добавила Зеленская.

По ее словам, несмотря на трудности и постоянный стресс президент все выдержит, потому что он сильная личность.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что Владимир Зеленский сообщил, что пытается следить за своим здоровьем и психологическим состоянием, поэтому каждый день занимается спортом. По его словам, утром он производит легкую зарядку. Также президент занимается спортом и поздно вечером. Говорит, что физические нагрузки он пытается выделить до часа в день. По его словам, в этом вопросе главное просто преодолеть лень.

Кроме того, президент Владимир Зеленский подчеркнул, что все же пытается соблюдать здоровое питание и диету. В частности, по его словам, он пытается ограничить себя в употреблении сладостей.