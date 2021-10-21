Эксперт о давлении на «UA: Первый»: это уже очень плохо для президента

Президент Зеленский во время визита в Черкасскую область прокомментировал заявление телеведущей "UA: Первый" Мирославы Барчук о давлении на журналистов со стороны Офиса президента. Глава государства заявил, что его необоснованно обвиняют сегодня в давлении на всех – на олигархов, на бизнес, теперь вот на Барчук. Президент попросил показать на видео, что он лично ей что-то говорил или глава ОП что-то говорил, тогда он отреагирует. Комментируя заявление Зеленского политолог Алексей Голобуцкий отметил у себя в Facebook, как бы там ни было, но такое заявление точно не добавляет балов главе государства.

Владимир Зеленский. Фото - сайт Офиса президента Украины

"Ясно, что темники существуют. Ясно, что в ОП есть ответственные за темники и за направление представителей Зекоманды на конкретные эфиры (или запрет присутствия на определенных эфирах). Но, когда Зеленский еще и пиарщиков своих защищает, а не только главу ОП, помощников и других приближенных лиц, — это уже очень плохо для президента. Это вообще "плохая коммуникация", — считает Алексей Голобуцкий.

Политолог добавляет, в конце концов, Зеленский публично требует доказательства очевидных вещей – чтобы буквально ловили за руку, получали фото, видеодоказательства, свидетелей, личное признание, еще что-то. Вот только в том же вопросе "вагнергейта" никто не просит продемонстрировать видео или аудиозвонки, как "кто-то" сливает данные государственной тайны о планируемой спецоперации по террористах.

"Никому не нужны кадры, где Зеленский лично относит чемоданчик с деньгами в банк, чтобы положить сомнительного происхождения деньги на оффшорные счета. В каждом случае достаточно публичного заявления от экспертов или журналистов – от той же Мирославы Барчук, — чтобы за определенное время это стало свершившимся фактом для украинцев и не только для них", – отметил политолог.

Также читайте на портале "Комментарии" — Зеленский назвал единственный путь, который может спасти Украину от введения полного локдауна.





Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!