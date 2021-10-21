Эксперт о давлении на «UA: Первый»: это уже очень плохо для президента

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Кравцев Сергей
Президент Зеленский во время визита в Черкасскую область прокомментировал заявление телеведущей "UA: Первый" Мирославы Барчук о давлении на журналистов со стороны Офиса президента. Глава государства заявил, что его необоснованно обвиняют сегодня в давлении на всех – на олигархов, на бизнес, теперь вот на Барчук. Президент попросил показать на видео, что он лично ей что-то говорил или глава ОП что-то говорил, тогда он отреагирует. Комментируя заявление Зеленского политолог Алексей Голобуцкий отметил у себя в Facebook, как бы там ни было, но такое заявление точно не добавляет балов главе государства.
Владимир Зеленский. Фото - сайт Офиса президента Украины
Политолог добавляет, в конце концов, Зеленский публично требует доказательства очевидных вещей – чтобы буквально ловили за руку, получали фото, видеодоказательства, свидетелей, личное признание, еще что-то. Вот только в том же вопросе "вагнергейта" никто не просит продемонстрировать видео или аудиозвонки, как "кто-то" сливает данные государственной тайны о планируемой спецоперации по террористах.
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Обсуждения
Новости
Василий
сегодня, 07:28
Кого не спрашиваю, ответ один, мы за него не голосовали. Тогда вопрос , кто выбрал ЭТОГО ШУТА и кто готов за него снова голосовать?