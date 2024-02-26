Эксперт дал совет, как навсегда «закрыть» дискуссии о нелегитимности президента

Как отметил бывший член Центризбиркома Андрей Магера, исходя из положений статей 38, 64, 103, 108 Конституции, Президент Украины остается легитимным и после мая. В частности, статья 64 гласит, что в условиях военного или чрезвычайного положения могут устанавливаться отдельные ограничения прав и свобод с указанием срока действия этих ограничений. При этом статья 108 Конституции указывает, что полномочия Президента Украины прекращаются досрочно в случае: отставки; невозможности выполнять свои полномочия по состоянию здоровья; смещение с поста в порядке импичмента; смерти.

Андрей Магера

"Вот, чтобы больше не было таких разговоров, что мешает Президенту обратиться в Конституционный Суд Украины за официальным толкованием статей 38, 103, 108 в аспекте статьи 64 Конституции Украины?",

– подчеркни Магера.

При этом, по его мнению, подозревать в работе на Москву тех, кто считает иначе, можно считать охотой на ведьм.

Кстати, глава Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов подчеркнул, что кафиры готовят операцию "Майдан-3". Ее цель — подвергнуть сомнению процесс принятия решений в Украине после того, как президентские выборы в Украине не будут проведены в марте этого года.

Глава разведки добавил, что россияне провалят эту операцию, поскольку Украине известны все ее нюансы. Буданов рассказал, что в Кремле планируют создать ситуацию, при которой подвергнуть сомнению легитимность не столько президента, а принятие всех решений в Украине. Захватчик ожидает, что сможет добиться в мае "определенной смуты" в обществе и дезориентированности во власти. После этого в начале июня россияне хотят нанести масштабный удар на востоке, поскольку в армии не будут понимать, кто руководит войском и чьи приказы оно должно выполнять.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что в Украине шли дискуссии по поводу того, можно ли проводить выборы в военное время. От этой идеи решено было отказаться, ведь Конституция запрещает их проводить во время войны.