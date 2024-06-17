Должен ли Зеленский быть президентом до конца военного положения: что думают украинцы

Рубрики
МЕНЮ
Кравцев Сергей
70% респондентов согласились с тем, что Владимир Зеленским должен оставаться президентом до конца военного положения. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в результатах социологического исследования КМИС.
Владимир Зеленский. Фото: сайт Офиса президента Украины
При этом социологи выяснили, что не согласны с таким мнением – 22%. В зависимости от региона проживания с этим согласны 65-74% респондентов, то есть подавляющее большинство украинцев не подвергают сомнению легитимность президента, отмечают социологи.
Более половины наших соотечественников одобряют деятельность лидера государства на посту.
Вместе с тем большинство украинцев (58%) согласны с утверждением, что украинская власть не должна идти на компромиссы в переговорах.
Еще 30% считают, что Украина будет продолжать борьбу, сколько потребуется.
Стоит отметить, ранее российский диктатор Владимир Путин заявил, что "по предварительной оценке, единственной легитимной властью Украины остается парламент и спикер Рады".
Президент Владимир Зеленский в ответ на слова российского диктатора Владимира Путина о якобы "нелегитимности" лидера Украины заявил, что легитимность Путина признает только Путин, а в Украине – президента выбирает народ.
Обсуждения
Новости
Поделитесь своим мнением!
Правдоруб
сегодня, 17:15
обман! валить зеленскького, єрмака і всю партію слуга народа та всих її членів!!!