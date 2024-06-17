Должен ли Зеленский быть президентом до конца военного положения: что думают украинцы

70% респондентов согласились с тем, что Владимир Зеленским должен оставаться президентом до конца военного положения. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в результатах социологического исследования КМИС.

Владимир Зеленский. Фото: сайт Офиса президента Украины

При этом социологи выяснили, что не согласны с таким мнением – 22%. В зависимости от региона проживания с этим согласны 65-74% респондентов, то есть подавляющее большинство украинцев не подвергают сомнению легитимность президента, отмечают социологи.

Более половины наших соотечественников одобряют деятельность лидера государства на посту.

Вместе с тем большинство украинцев (58%) согласны с утверждением, что украинская власть не должна идти на компромиссы в переговорах.

Еще 30% считают, что Украина будет продолжать борьбу, сколько потребуется.

Стоит отметить, ранее российский диктатор Владимир Путин заявил, что "по предварительной оценке, единственной легитимной властью Украины остается парламент и спикер Рады".

Президент Владимир Зеленский в ответ на слова российского диктатора Владимира Путина о якобы "нелегитимности" лидера Украины заявил, что легитимность Путина признает только Путин, а в Украине – президента выбирает народ.

"Легитимность президента Зеленского — признает исключительно народ Украины. Выбирает — народ Украины и я очень благодарен за поддержку. Народ у нас свободный. Мы за это, если честно, и воюем. Легитимность "товарища" Путина признает исключительно "товарищ" Путин. И выбирает Путина – Путин. Российский народ – это декорация, а актер у них один", – заявил украинский лидер.



