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Должен ли Зеленский быть президентом до конца военного положения: что думают украинцы

По информации КМИС, 70% украинцев считают, что Зеленский должен быть президентом до конца военного положения

сегодня, 17:42
Автор:
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Кравцев Сергей
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70% респондентов согласились с тем, что Владимир Зеленским должен оставаться президентом до конца военного положения. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в результатах социологического исследования КМИС.

Должен ли Зеленский быть президентом до конца военного положения: что думают украинцы

Владимир Зеленский. Фото: сайт Офиса президента Украины

При этом социологи выяснили, что не согласны с таким мнением – 22%. В зависимости от региона проживания с этим согласны 65-74% респондентов, то есть подавляющее большинство украинцев не подвергают сомнению легитимность президента, отмечают социологи.

Более половины наших соотечественников одобряют деятельность лидера государства на посту.

Вместе с тем большинство украинцев (58%) согласны с утверждением, что украинская власть не должна идти на компромиссы в переговорах.

Еще 30% считают, что Украина будет продолжать борьбу, сколько потребуется.

Стоит отметить, ранее российский диктатор Владимир Путин заявил, что "по предварительной оценке, единственной легитимной властью Украины остается парламент и спикер Рады".

Президент Владимир Зеленский в ответ на слова российского диктатора Владимира Путина о якобы "нелегитимности" лидера Украины заявил, что легитимность Путина признает только Путин, а в Украине – президента выбирает народ.

"Легитимность президента Зеленского — признает исключительно народ Украины. Выбирает — народ Украины и я очень благодарен за поддержку. Народ у нас свободный. Мы за это, если честно, и воюем. Легитимность "товарища" Путина признает исключительно "товарищ" Путин. И выбирает Путина – Путин. Российский народ – это декорация, а актер у них один", – заявил украинский лидер.




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Источник: https://www.kiis.com.ua/?lang=ukr&cat=reports&id=1416&
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Правдоруб

сегодня, 17:15

обман! валить зеленскького, єрмака і всю партію слуга народа та всих її членів!!!


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