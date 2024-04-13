Для Украины не будет "Плана Маршалла": Зеленский сделал заявление

Сегодня на территории Украины идет современная полномасштабная война, она кардинально отличается от тех войн, которые были раньше в мире. Поэтому у Украины будет не "план Маршалла", а свой план, детали о котором узнаем чуть позже. Как передает портал "Комментарии", об этом во время встречи со студентами черновицких университетов заявил президент Украины Владимир Зеленский, отвечая на вопрос о том, планируется ли после окончания войны разработка в отношении Украины своеобразного "плана Маршалла" Соединенными Штатами Америки и странами Европейского Союза.

Владимир Зеленский. Фото: сайт Офиса президента Украины

"Да, у них есть детали. Так и есть. Что касается Украины, прежде всего большой план восстановления. Конечно, у нас современная война — она другая. Поэтому у нас будет не "план Маршалла", а свой план. Но, тем не менее, главные принципы — они, наверное, очень близки. В любом случае, это восстановление. Восстановление, новая энергетика... новые технологии, новая экономика", — отметил Владимир Зеленский.

Также, добавил президент, речь пойдет и о новых вызовах безопасности, ведь "у угроз демократии, а сегодня это очень серьезная угроза от различных авторитарных государств, другая защита должна быть, чем та, которая была после Второй мировой войны".

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