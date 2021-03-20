Денег нет, но вы держитесь: Зеленский раскритиковал местные локдауны и требует финансовой поддержки украинцев



















Согласно решениям комиссии по ТЭБ и ЧС, местные власти не могут вводить усиленные карантинные ограничения в регионах без комплекса поддержки граждан. Такое заявление сделал президент Украины Владимир Зеленский, говоря об итогах заседания СНБО, передает ТСН.

Владимир Зеленский - фото из открытых источников

"По моему убеждению, все эти меры не могут вводиться ними в формате "запреты есть, поддержки нет", или, если угодно, по принципу "денег нет, но вы держитесь". Логично, что о различных формах поддержки, вводя локдаун на местах, должны подумать и местные власти. И, вместе с усилением карантина, разработать комплекс мер для поддержки", — сказал глава государства.

Владимир Зеленский подчеркнул, что в январе, по его поручению, Кабинетом министров был подготовлен комплекс мер поддержки, который включает пособия на детей, налоговые каникулы, прямую финансовую помощь бизнесу и другие стимулы.

"Я жду от местной власти соответствующих предложений, чтобы уже на следующей неделе рассмотреть и утвердить их на Конгрессе местных и региональных властей при президенте Украины", — продолжил президент.

Напомним, что вчера, 19 марта, состоялось заседания СНБО, на котором были приняты очередные санкционные решения. Так, под специальные ограничения попали как президент-беглец Виктор Янукович и другие политические деятели, близкие к его окружению, так и почти двадцать компаний, связанных с недропользованием Украины. Эксперты считают, что к сожалению, конкретики, а точнее чего-то радикального, не прозвучало, Правда, на рынке недр или возможен передел, или вытеснение ряда компаний. Вопрос в том, кто будет выгодоприобретателем — кому перейдет контроль над недрами, откуда вытесняют действующих игроков. Не было предоставлено четкого объяснения относительно новых компании в отношении которых были введены санкции — даже на уточняющий вопрос.

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