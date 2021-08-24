День зарождения украинской государственности: о чем говорит новый указ Зеленского

Президент Владимир Зеленский во время старта парада ко Дню Независимости подписал указ о праздновании дня зарождения государственности Украины. Он будет отмечаться в день крещения Киевской Руси – Украины, 28 июля. Более того – станет выходным днем.

Владимир Зеленский - фото из открытых источников

Эксперты проанализировали это решение для портала "Комментарии".

Давно пора вернуть своё себе

Политический эксперт, консультант по политическому и антикризисному PR Татьяна Лупова уверена в правильности напомнить, что Украине не 30 лет, а больше тысячи.

"Само же название – Украина – как государство со своей территорией, языком и большим значением на арене международной политики возникло около 400 лет тому. Нам об этом категорически нельзя забывать. Давно пора вернуть своё себе, – отмечает эксперт. – Мы вернули, наконец, митрополию, которая первый раз появилась у нас – задолго до Московской. Поэтому было очень верно не только вернуть украденное, но и вернуть Московию в лоно украинской церкви, так сказать к истокам".

По мнению Татьяны Луповой, мы должны вернуть себе нашу Русь, которую соседнее государство в рамках информационной войны на протяжении многих десятилетий пытается у нас отнять.

"Мы должны найти, почтить и похоронить с почестями наших героев, которые создавали нам нашу Украину начиная с Киевской Руси. Мы их знаем по книжкам и названиям улиц, по обилию памятников, но где их могилы? Где Сагайдачный, Мазепа, Хмельницкий? Это ли не главный вопрос для становления сильной и мощной государственности – наша великая история, на которую мы можем опереться, чтобы снова стать той Украиной, с которой будут считаться и которой будут гордиться? День государственности – это хорошо, но мало. Нужна государственная программа и ее финансирование на возобновление исторической справедливости, восстановление исторических ценностей, на воссоздание великого государства Украина", – резюмирует Татьяна Лупова.

Зеленский продемонстрировал, что мы ведем свою государственность не от 1991-го года, а со времен Киевской Руси

Заместитель директора Украинского института политики, политический эксперт Кирилл Молчанов считает, что сегодняшнее заявление Зеленского о введении нового праздника – этот прием, который называется "рояль в кустах". Когда во время какого-то громкого мероприятия (в данном случае – празднования 30-летия Независимости Украины) происходит что-то "спонтанное".

Кирилл Молчанов отмечает: "Порошенко во время президентства делал то же самое (когда во время публичного спича подписывал какой-то указ, законопроект). Так что Зеленский просто его копирует. В этом нет ничего удивительно, учитывая, что Зеленский всё больше демонстрирует приверженность тому, что делал Порошенко, хоть обещал действовать прямо наоборот".

Что до самого праздника, то эксперт не исключает, что это желание ответить Путину на его статью об Украине, об общности украинского и российского народов.

"То есть, Зеленский таким образом продемонстрировал, что мы ведем свою государственность не от 1991 года, а со времен Киевской Руси. И не готовы отдавать РФ всё историческое наследие, – поясняет Кирилл Молчанов. – По факту, Зеленский показал, что Украина претендует на историческое наследие не за последние 30 лет, а от куда более древних времен. На весь пласт истории. Что мы не отдаем монополию РФ на историю Киевской Руси и более древних времен. Но это было сделано настолько куцо, что непонятно, на что будет влиять в принципе. Есть большие сомнения, что этот праздник станет действительно объединяющим, знаковым, а не просто очередным выходным, как тот же День Конституции или подобные. Так что это скорее был посыл Кремлю, нежели гражданам Украины, которые разве что получат еще один выходной день".

Мы попросту копируем Россию, с которой боремся, и которая придумывает себе подобную историю

Экономический и политический эксперт Тарас Загородний предполагает, что мы видим просто заигрывание с патриотическим электоратом, для которого подобные вопросы важны.

"С точки зрения реальности – от копания в прошлом нет никакой пользы. Лучше жить будущим, чем придумывать, что дата крещения Киевской Руси – это дата создания украинского государства. Делая это еще и выходным днем, которых у нас и так много", – отмечает Тарас Загородний.

По его мнению, все эти споры, придумывание виртуальной истории задним числом ни к чему хорошему не приводят.

"Фактически, мы попросту копируем Россию, с которой боремся, и которая придумывает себе подобную историю. Стремится жить прошлым. Возможно, с точки зрения идеологии это правильно. Но не более, – акцентирует Тарас Загородний. – Получается, что мы пытаемся играть на российском поле. При том, что всячески стремимся доказать, что Украина – не Россия. Беда в том, что в Украине отсутствует понимание, как мы видим страну через 10-20 лет, в будущем. Зато мы играем в виртуальные игры с Россией".

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