День рождения Зе: как известные и не очень украинцы поздравили президента

25 января свой день рождения празднует нынешний президент Украины Владимир Зеленский. Самому молодому среди предыдущих глав государства исполнилось 43 года. В течение дня его приветствуют отечественные и зарубежные политики, медийные персоны и рядовые украинцы. "Комментарии" попытались собрать хотя бы небольшую подборку поздравлений (и искренних, и ироничных), а также шуток на тему дня рождения в одной публикации.

Зеленский получил немало поздравлений. Фото из открытых источников

Едва ли не самыми первыми с поздравлениями в соцсети появились представители политической партии "Слуга народа". В приветствии "СН" акцентировали внимание на том, что Зеленский и до сих пор держит высокий уровень доверия украинского населения среди политиков. Ранее "Комментарии" сообщали о том, что же представители партии решили подарить президенту.





Не обошлось и без поздравлений от представителей власти различных уровней. Искренние поздравления в адрес Владимира Зеленского прозвучали от министра цифровой трансформации Украины Михаила Федорова, пресс-секретаря президента Юлии Мендель, главы ОПГ Андрея Ермака и многих других.

Не обошлось и без поздравлений от мировых лидеров и представителей иностранных государств. По сообщению Офиса Президента, Зеленскому прислали письма с поздравлениями глава Китайской Народной Республики Си Цзиньпин, президент Республики Корея Мун Чжэ Ин, президент Словакии Зузана Чапутова, президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси, лидер Кыргызской Республики Талант Мамытов. Также с днем рождения украинского гаранта поздравили первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев и посол Израиля в Украине Джоэл Лион.

Достаточно трогательным стало приветствие от первой леди Елены Зеленской. Совместное фото с мужем она выложила в соцсети Instagram, отметив, что на снимке есть "почти все, что мне нужно для счастья".

Довольно обширным оказалось приветствие советника главы ОПГ Михаила Подоляка, который, несмотря на все трудности считает Зеленского хорошим президентом и гордится своим выбором. "Мой Президент" — именно такими словами и начинает Подоляк свое поздравление.

Весьма интересным и содержательным является пост-приветствие от политолога Виктора Бобыренко, прославившегося тем, что "предсказал" президентство Владимира Зеленского. В своей заметке аналитик надеется, что в конечном итоге Зеленский поймет, у власти в какой стране он находится, а, следовательно, начнет работать на ее благо.



Не менее "болтливым" оказался и политолог и блогер Борислав Береза, чье "приветствие" тоже полна иронии и сарказма.



Не обошлось и без поздравления от медийных персон. Так, певица Оля Полякова поделилась "сториз" в Instagram, где спела песню Happy Birthday, Mr. President ( "С днем рождения, Мистер Президент"), делая отсылки к аналогичному выполнения в свое время этой песни Мэрилин Монро.



Ну и куда же без народного творчества? Большинство рядовых украинцев, искренне поздравляющие Владимира Зеленского и желающие ему успехов, ограничиваются сообщениями в комментариях. А вот шутки и мемчики, как всегда, пользуются большой популярностью.

Ранее "Комментарии" вместе с экспертами рассуждали по поводу того, стоит ли президенту Зеленскому ждать поздравления от главы Штатов Джо Байдена.

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