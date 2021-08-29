День памяти защитников Украины: как в стране чтят павших воинов (ФОТО)

29 августа украинцы низко склоняют голову в память о соотечественниках, которые заплатили своей жизнью, защищая целостность и суверенитет родного государства. В День памяти погибших защитников Украины по всей стране прошли мемориальные мероприятия, Киев не стал исключением. Как информирует пресс-служба Офиса президента, Владимир Зеленский и другие представители высшей власти также приняли участие в траурных церемониях.



В Украине чтят память павших защитников. Фото: Офис президента

С самого утра к Стене памяти, что расположена на Трехсвятительской улице, тянутся сотни людей. Кто-то идет с лампадками, кто-то — с цветами, другие — с национальными флагами. У кого-то из них заплаканные глаза, у кого-то — искренняя благодарность. Все эти люди — родственники, друзья или даже незнакомые погибшим воинам, которые пришли поблагодарить павших за возможность жить под чистым мирным небом.

В официальных мероприятиях вместе с президентом Украины также присутствовали премьер-министр Денис Шмыгаль и глава ВРУ Дмитрий Разумков. Не обошлось на церемонии возложения цветов и без главы ОП Андрея Ермака. Первые лица государства возложили к Стене букеты желто-фиолетовых цветов.

Согласно традиции, они прибыли на мемориальную церемонию с символами этого дня — небольшими подсолнухами, которые были пришпилены к пиджакам.

Напомним, что подсолнухи выбраны в качестве традиционного символа Дня памяти павших украинских защитников из-за страшного Иловайского котла. Как известно, 28 августа исполнилось семь лет с момента ужасающей военной трагедии, что произошла в 2014 году на оккупированном Донбассе. Тогда в результате вопиющих нарушений прав человека и моральных принципов российскими боевиками погибло 366 украинских защитников. Свидетелями гибели украинских воинов стали окровавленные поля подсолнухов.

Также отметим, что День памяти в украинском календаре появился лишь два года назад, в 2019-м.

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