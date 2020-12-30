Давидюк рассказал, какую роль Мендель играет в жизни Зеленского

Директор аналитического центра политика, политолог Николай Давидюк высказал свое видение работы пресс-секретаря президента Юлии Мендель в штате Владимира Зеленского. Об этом он рассказал в интервью изданию "Газета по-украински".

" Большая проблема команды Зеленского — коммуникация. Президент, который зашел на лучшей коммуникации, сам же потерял ее. Зашли на волне хайпа, а государственную коммуникацию не выдержали. Мендель? Она играет такую ​​роль, которая больше похожа на шантаж Зеленского. Не нравится другим представителям Офиса Президента, и поэтому там ищут пути, как от нее избавиться", — заявил политолог.

Ранее Давидюк объяснил, кого считает наиболее вероятными кандидатами на должность президента Украины после Владимира Зеленского.

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