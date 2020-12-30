Давидюк рассказал, какую роль Мендель играет в жизни Зеленского

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Владимир Лавский
Директор аналитического центра политика, политолог Николай Давидюк высказал свое видение работы пресс-секретаря президента Юлии Мендель в штате Владимира Зеленского. Об этом он рассказал в интервью изданию "Газета по-украински".
Ранее Давидюк объяснил, кого считает наиболее вероятными кандидатами на должность президента Украины после Владимира Зеленского.
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