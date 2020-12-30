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Главная Новости Политика президент Давидюк рассказал, какую роль Мендель играет в жизни Зеленского
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Давидюк рассказал, какую роль Мендель играет в жизни Зеленского

Политолог считает, что в Офисе президента хотят поскорее уволить главу пресс-службы

сегодня, 18:40
Автор:

Владимир Лавский

Директор аналитического центра политика, политолог Николай Давидюк высказал свое видение работы пресс-секретаря президента Юлии Мендель в штате Владимира Зеленского. Об этом он рассказал в интервью изданию "Газета по-украински". 

Давидюк рассказал, какую роль Мендель играет в жизни Зеленского

"Большая проблема команды Зеленского — коммуникация. Президент, который зашел на лучшей коммуникации, сам же потерял ее. Зашли на волне хайпа, а государственную коммуникацию не выдержали. Мендель? Она играет такую ​​роль, которая больше похожа на шантаж Зеленского. Не нравится другим представителям Офиса Президента, и поэтому там ищут пути, как от нее избавиться", — заявил политолог.

Ранее Давидюк объяснил, кого считает наиболее вероятными кандидатами на должность президента Украины после Владимира Зеленского. 


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Источник: https://gazeta.ua/articles/politics/_skilki-groshej-otrimuyut-deputati-v-konvertah-yake-zavdannya-vlada-ne-vikonala-v-2020-ta-scho-mozhe-zminiti-2021-rik-intervyu-z-mikoloyu-davidyukom/1005918
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