“Давай, рубай!”: Зеленского на Хортице проверили на смелость с помощью сабли (видео)

Президент Украины Владимир Зеленский побывал в Запорожье с рабочим визитом. В программе поездки было и посещение острова “Хортица”, где “Сечевые казаки” устроили для украинского гаранта проверку на смелость.



Реконструкторы казацких поединков продемонстрировали, как они владеют холодным оружием. Один из них предложил президенту поучаствовать в номере: в руку Зеленского положили огурец, и козак под крики “Давай, рубай” разрубил овощ, не оставив и царапины на президенте.

Напомним, государственное управление делами с начала августа заплатило авиакомпании "Украина" более миллиона гривен за перелеты президента Владимира Зеленского в пределах страны. Известно, что Зеленский в этом месяце пять раз пользовался услугами государственной авиакомпании, а самый дорогой полет обошелся в 547 727,47 грн.

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