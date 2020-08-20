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Главная Новости Политика президент “Давай, рубай!”: Зеленского на Хортице проверили на смелость с помощью сабли (видео)
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“Давай, рубай!”: Зеленского на Хортице проверили на смелость с помощью сабли (видео)

Президент Украины принял участие в смелом номере

сегодня, 10:22
Автор:

Елена Волкова

Президент Украины Владимир Зеленский побывал в Запорожье с рабочим визитом. В программе поездки было и посещение острова “Хортица”, где “Сечевые казаки” устроили для украинского гаранта проверку на смелость. 

“Давай, рубай!”: Зеленского на Хортице проверили на смелость с помощью сабли (видео)

Реконструкторы казацких поединков продемонстрировали, как они владеют холодным оружием. Один из них предложил президенту поучаствовать в номере: в руку Зеленского положили огурец, и козак под крики “Давай, рубай” разрубил овощ, не оставив и царапины на президенте.

Напомним, государственное управление делами с начала августа заплатило авиакомпании "Украина" более миллиона гривен за перелеты президента Владимира Зеленского в пределах страныИзвестно, что Зеленский в этом месяце пять раз пользовался услугами государственной авиакомпании, а самый дорогой полет обошелся в 547 727,47 грн.


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