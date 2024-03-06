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ЦИК ответила, будет ли Зеленский и дальше легитимным президентом

Президент Владимир Зеленский будет оставаться легитимным президентом Украины и после 20 мая, об этом говорится в ответе ЦИК на запрос «Главкома». При этом в Центризбиркоме ссылаются на нормы Конституции

сегодня, 13:43
Автор:
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Ткачик Олеся
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Президент Владимир Зеленский будет вполне легитимно руководить государством до того срока, пока в стране не завершится военное положение, говорят в Центральной избирательной комиссии.

ЦИК ответила, будет ли Зеленский и дальше легитимным президентом

ЦИК

Там подчеркнули, что действующий президент должен исполнять свои должностные обязанности до тех пор, пока новый президент не вступит в должность. При этом ЦИК добавили, что президентские выборы в Украине должны быть назначены в течение 30 дней после завершения режима военного положения.

Также в ЦИКе подчеркнули, что на протяжении действия военного положения президент Зеленский будет считаться легитимным президентом, поскольку на это указывают нормы Конституции, а именно: непрерывность осуществления власти, а также исполнение главой государства полномочий до вступления в должность его преемника. Кроме того, в ЦИК подчеркнули, что нет никаких оснований для того, чтобы говорить, что после завершения 20 мая функции президента должны быть переданы председателю Верховной Рады. Как отметили в Центральной избирательной комиссии, на это указывают статьи 106 и 108 Конституции.

В ЦИК подчеркнули, что месседж о том, что Зеленский потеряет свою легитимность после 20 мая – это нарратив врага, который хочет дестабилизировать украинское общество.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что в Главном управлении разведки Минобороны предупреждали , что Россия планирует провести в Украине спецоперацию "Майдан-3". Ее основная цель внести смятение в общество по поводу того, что любые принимаемые решения всей властью в Украине после 20 мая будут нелегитимными. Задача дезориентировать военных на фронте, чтобы они не понимали, чьи приказы должны выполнять. После этого РФ вроде бы в начале июня планирует пойти в большое наступление.




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Источник: https://glavcom.ua/news/zhodnikh-pitan-do-lehitimnosti-zelenskoho-pislja-20-travnja-nemaje-tsvk-989408.html
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