Чуть ли не дошло до ссоры: СМИ пишут, что Зеленский "сцепился" с Польшей во время переговоров

13 сентября во время встречи в Киеве президент Украины Владимир Зеленский удивил польскую делегацию своим тоном в разговоре с министром иностранных дел Польши Радославом Сикорским. Об этом сообщают польские СМИ, в том числе Onet и Wprost.

Встреча Зеленского и Сикорского (фото из открытых источников)

По информации журналистов, атмосфера во время переговоров была напряженной и "близкой к ссоре". Как утверждают источники Onet, польские представители были, мягко говоря, удивлены стилем, в котором Зеленский вел переговоры.

Зеленский, по версии польских СМИ, с самого начала навязал неприязненный тон в разговоре, обвинив Польшу в недостаточной поддержке Украины в ее переговорах по вступлению в Европейский Союз. Когда Сикорский напомнил, что Польше понадобилось десятилетие, чтобы присоединиться к ЕС, и что сроки, предложенные украинской стороной, нереалистичны, это не изменило ситуацию.

Также польские СМИ сообщают, что Зеленский выдвинул Варшаве два требования:

Польша должна предоставить Украине больше военной техники. Польские военные должны сбивать российские беспилотники и ракеты до достижения польского воздушного пространства.

Сикорский ответил, что подобные действия не могут быть приняты без согласия НАТО. Он также согласился передать Украине истребители МиГ-29, но при условии, что Польша получит соответствующие самолеты от западных союзников в замену.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что План победы Украины готов на 90% заявил Зеленский. 16 сентября президент Владимир Зеленский обратился к украинцам с традиционным сообщением, где рассказал о ключевых событиях дня, в частности, поделился новыми деталями относительно украинского мирного плана.