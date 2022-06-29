Чтобы никто не смел лгать: Зеленский показал эксклюзивное видео, как Россия разбомбила ТРЦ



















Как передает портал "Комментарии", спустя двое суток после того, как российская ракета попала в ТРЦ в Кременчуге россияне придумали несколько фейков о том, что огни не собирались стрелять по мирному Кременчугу и вообще – пожар в торгово-развлекательном центре вспыхнул от детонации снарядов, мол сама ракета прицельно не ударила по ТРЦ. Президент Украины Владимир Зеленский в своем видеообращении развенчал вранье россиян, показав эксклюзивные кадры с записи видеокамер, зафиксировавших удар по торговому центру в Кременчуге.

Владимир Зеленский. Фото - сайт Офиса президента Украины

Президент отметил, Совбез ООН стоя почтил память всех украинцев, убитых российской армией на нашей земле. Члены российской делегации оглянулись на всех присутствующих в зале Совбеза и тоже решили подняться – просто, чтобы не выглядеть убийцами откровенно. Но все знают, что это именно российский террор, именно российское государство убивает ни в чем не повинных людей на этой войне, развязанной против украинского народа.

"Сегодня я хочу завершить это обращение одним из таких доказательств – чтобы никто не смел лгать относительно ракетного удара по торговому центру в Кременчуге", — отметил Владимир Зеленский.

Он добавил, российская ракета ударила именно по этому объекту – целенаправленно. Очевидно, что таков был приказ. Очевидно, такие координаты получили российские убийцы для этой ракеты. Они хотели убить больше людей в мирном городе в обычном торговом центре.

Президент заверил, что все причастные к ракетным ударам по гражданским объектам, а также российские дипломаты и пропагандисты, которые оправдывают этот теракт – будут наказаны.



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