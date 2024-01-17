Что ждет Украину: Зеленский откровенно высказался о возможном президентстве Трампа

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Кравцев Сергей
Поддержка Украины со стороны Вашингтона не прекратиться. Независимо от того, кто меньше, чем через год окажется в Белом доме. Не будет для Украины катастрофы и в случае победы на предстоящих президентских выборах в США Дональда Трампа. Как передает портал "Комментарии", такое мнение, находясь в швейцарском Давосе, высказал президент Украины Владимир Зеленский.
Владимир Зеленский и Дональд Трамп. Фото: из открытых источников
У президента поинтересовались мнением, могут ли испортиться отношения между Киевом и Вашингтоном, если президентом США станет Дональд Трамп. На это Зеленский ответил, что "в любом случае это выбор американского народа и только".
Вместе с тем президент высказался о некоторых озвучиваемых высказываниях американских политиков о возможном уменьшении поддержки Украины.
Глава государства обратил внимание на эффект подобных "предвыборных тезисов" в Штатах для восприятия гражданами Украины.
При этом президент, намекая на возможные громкие решения Дональда Трампа, заявил, что один человек во главе США не может изменить весь народ.
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