Что ждет Украину: Зеленский откровенно высказался о возможном президентстве Трампа

Поддержка Украины со стороны Вашингтона не прекратиться. Независимо от того, кто меньше, чем через год окажется в Белом доме. Не будет для Украины катастрофы и в случае победы на предстоящих президентских выборах в США Дональда Трампа. Как передает портал "Комментарии", такое мнение, находясь в швейцарском Давосе, высказал президент Украины Владимир Зеленский.

Владимир Зеленский и Дональд Трамп. Фото: из открытых источников

У президента поинтересовались мнением, могут ли испортиться отношения между Киевом и Вашингтоном, если президентом США станет Дональд Трамп. На это Зеленский ответил, что "в любом случае это выбор американского народа и только".

"И Украина будет работать в партнерстве с президентом, которого изберут Соединенные Штаты Америки", — подчеркнул глава украинского государства.

Вместе с тем президент высказался о некоторых озвучиваемых высказываниях американских политиков о возможном уменьшении поддержки Украины.

"Безусловно, некоторые голоса, радикальные голоса от республиканской части звучат и они напрягают украинское общество. Иногда мы удивлены, а иногда общество просто боится. Некоторые рискованные лозунги — это часть политики выборов США, я это понимаю", — заявил Зеленский.

Глава государства обратил внимание на эффект подобных "предвыборных тезисов" в Штатах для восприятия гражданами Украины.

"Это так больно во время войны. Знаете, все болезненнее. И каждое слово оно ранит, а иногда оно убивает. Потому что ты все воспринимаешь как во время войны... Поэтому некоторые радикальные голоса напрягают, они пугают общество. И поэтому я бы очень хотел, чтобы это было просто мнение единичных голосов, а не значительной части республиканцев", — высказался Зеленский.

При этом президент, намекая на возможные громкие решения Дональда Трампа, заявил, что один человек во главе США не может изменить весь народ.

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