Гаранты зависимости: какой вклад в суверенитет Украины внес каждый из ее президентов

К сожалению, за 29 лет наше государство растеряло не только свой потенциал и территории, но и, в значительной мере, – независимость. Ту самую независимость, о которой так любят говорить политики – главные ее уничтожители. Увы, но из шести президентов ни один не сделал Украину крепкой, сплоченной, процветающей, реально независимой державой.

Политтехнолог, эксперт Украинского института политики Александр Теплюк отмечает: "Почти три десятилетия, шесть президентов, лучшие стартовые позиции среди союзных республик, согласно анализу Deutsche Bank 1990 года – и минус более 10 миллионов населения к 2020 году. Такова верхушка айсберга под названием "Украина". С 1991 года, согласно Акту провозглашения независимости, мы являемся независимым и самостоятельным государством. В течение одного месяца независимость Украины признало 40 государств, что является частью определения независимого государства, согласно международному праву. Но, став независимыми на бумаге, мы не стали такими в политике, экономике и других сферах. Постоянное колебание политиков, высокая коррупция дали старт "скрытой" потере независимости – экономической, политической, военной...".

Коллаж: Д. Романюк/Comments.ua

Независимость Украины и Леонид Кравчук

Первый президент независимой Украины стоял у ее руля с 5 декабря 1991 года по 19 июля 1994 года. Леонид Кравчук стал главой государства, набрав 61,6% голосов. Именно его подпись красуется на знаменитых Беловежских соглашениях о прекращении существования СССР. Он же 3 сентября 1993 года подписал Массандровские соглашения, которые касались дальнейшей судьбы размещенных на территории Украины ЧФ и ядерного оружия.

Напомним, что Украина в результате распада СССР стала обладателем третьего по мощности (после США и РФ) ядерного арсенала. На нашей территории тогда находилось 220 единиц стратегических носителей: 176 межконтинентальных баллистических ракет, 44 тяжелых бомбардировщика, который были оснащены более чем тысячей ядерных крылатых ракет большой дальности, а также 1240 боеголовок.

Но Москва и Вашингтон давили, подчеркивая, что у всех украинских ядерных боеголовок в 1998 году заканчивается срок эксплуатации. И что украинские специалисты не имеют достаточного опыта, чтобы безопасно разобрать ракеты. В итоге мы лишились статуса ядерной державы, не получив взамен ни миллиарды долларов, которые могла принести эта сделка, ни гарантий безопасности нашей целостности – как показало время.

"32 месяца длилась власть президента Кравчука – и 29 лет продолжается его правление. Он всё так же активен и энергичен, как и в 24 августа 1991-го, когда под его председательством Верховный Совет республики принял постановление и провозгласил Акт о независимости Украины, – отмечает политический консультант Александр Вербицкий. – Ему нипочем политические бури".





Эксперт напоминает, что, уйдя из политики малой в 2006-м, когда СДПУ(о) не смогла преодолеть проходной барьер. Кравчук перешел в политику большую. И сегодня возглавляет украинское представительство в Трехсторонней контактной группе переговорщиков по Донбассу.

"Хочется надеяться, что его работа в ТКГ будет более успешной, чем его решение по реорганизации, точнее по уничтожению Черноморского морского пароходства в 1992 году, с подачи тогдашнего премьер-министра Леонида Кучмы, – говорит Александр Вербицкий. – А предложения главы нашей переговорной группы будут лучше, чем фактическая сдача национальных интересов Украины в 1993 году – с передачей ядерного арсенала Украины соседней стране – России, без каких-либо гарантий или денежных средств. При этом потери Украины от передачи "ядерной дубинки" сам Кравчук в одном из интервью оценил в 250 млрд. долларов. Это больше, чем наш сегодняшний госдолг, в три раза!"

Шагом к ослаблению Украины со стороны Кравчука политконсультант называет и то, что именно Леонид Макарович запустил механизм, который потом успешно использовал его преемник Кучма – местничество.

"В результате мы имеем сегодня "замечательных" олигархов, подконтрольные им медиа, и управляемую политику, частью которой до сих пор является и сам патриарх-Кравчук", – резюмирует Александр Вербицкий.

Независимость Украины и Леонид Кучма

Единственный президент Украины, правивший ей два срока (с 1994-го), Леонид Кучма известен как политик, умеющий проходить "между капельками". Вот только его лавирование между Европой и Россией точно не укрепили независимость Украины. Скорее – наоборот.

Да, у нас было тяжелейшее положение. Экономика наполовину зависела от РФ, лишь 20% производства в промышленности имело замкнутый внутренний цикл. В 1994 году инфляция составляла более 400%, было зафиксировано рекордное падение ВВП – 22,9 %. Не было полноценной нацвалюты, банковской системы, рынков. Фактически отсутствовал средний класс, а средний и малый бизнес находились в зачаточном состоянии.

И да, Кучма более-менее стабилизировал экономическую ситуацию, провел ряд важных реформ.

Но при нем Россия всё глубже проникала во все сферы деятельности Украины, прозвучали обвинения в причастности к убийству журналиста Георгия Гонгадзе, в незаконной продаже оружия за рубеж. Были и другие "негаразды".

По мнению политолога Максима Джигуна, провалов у второго президента Украины было не так много. Но глубина их стала фатальной для нашего будущего.

"За годы его президентства было распродана и "прихватизирована" значительная часть госпредприятий, в том числе металлургических, рудных. Это сформировало существующие олигархические группы в украинской державе. Они увеличили свое состояние в разы, являясь сейчас самыми богатыми людьми не только Украины, но и, возможно, Европы, – отмечает политолог. – Речь об Ахметове, Пинчуке (зять Кучмы), Коломойском, Новинском, Фирташе. Всех тех, кто сейчас сосредоточил в своих руках огромные капиталы".

Эксперт подчеркивает, что в свое время по договоренности с Кучмой эти люди смогли стать хозяевами огромной части госсобственности, которая при правильном менеджменте могла бы работать на государство, принося нам огромные прибыли. Но с той поры всё это работает на частных лиц, позволяя им влиять на украинскую политику. Не лучшим образом. Исключительно ради сбережения своих позиций, приумножения капиталов.

"Та "большая приватизация", когда за копейки продали крупные предприятия, привела к тому, что у нас теперь – кланово-олигархическая политика. В стране нет, по сути, политических партий. Есть политико-маркетинговые образования, которые создаются под конкретную каденцию и под конкретные цели", – отмечает Максим Джигун.





Укреплению независимости всё это точно не способствовало. Как и скандал с убийством Георгия Гонгадзе, который наложил серьезный отпечаток на журналистику Украины.

По мнению политолога, такая расправа над журналистом повлияла на общее состояние национальных медиа. Власть могла (и должна была) способствовать развитию свободы слова, гражданского общества, но убийство приостановило этот процесс на годы.

"Со стратегической точки зрения, мы пожинаем сегодня плоды неоднозначной многовекторности Кучмы, – продолжает Максим Джигун. – На первый срок он пришел на пророссийских лозунгах, добыв наибольшую поддержку на юго-востоке, в Крыму. И эта многовекторность привела к отказу от евро-интеграции, от интеграции с НАТО. К тому, что после Кучмы мы всё больше теряли нашу армию".

И, конечно, мы все ощущаем последствия подписания Будапештского меморандума (БМ). Это сделал именно Кучма, хоть основы для сдачи Украиной ядерного оружия заложил Кравчук.

"Отказ от ядерного статуса был позитивным шагом с точки зрения налаживания отношений с Западом. Но то, что мы отказались от этого вида оружия без соответствующих инвестиций, без гарантий – огромная проблема. БМ в результате оказался абсолютной фикцией. Одно из государств-подписантов (Россия) вторглось в Украину, а другие (США и Великобритания) не помогают нам должны образом разрешить этот конфликт… Возможно, ситуативно, Кучма в разных ситуациях того времени действовал логично. Но в перспективе это привело к серьезным проблемам и ослаблению Украины", – резюмирует Максим Джигун.

"Венцом" президентской карьеры Кучмы стала фальсификация выборов в пользу "преемника" – Виктора Януковича. Как следствие – Оранжевая революция, давшая начало неофициальному расколу страны.

Независимость Украины и Виктор Ющенко

Ставший президентом в 2015 году на волне оранжевого Майдана, Виктор Ющенко жил больше прошлым, чем настоящим и будущим. По его инициативе был создан Украинский институт национальной памяти, громко зазвучала тема Голодомора как геноцида, ветераны ОУН-УПА получили "особый статус", а Роман Шухевич стал Героем Украины. Эти идеи точно не сплотили нацию. Скорее – увеличили раскол, давая возможность противникам Украины играть на теме "не единства" страны.

Пятилетка Ющенко ознаменовалась кумовством, отсутствием стратегического видения и как следствие – постоянными политическими кризисами.

Политический эксперт Евгений Магда отмечает, что Ющенко допустил ряд важных ошибок:

- противостояние различных групп влияния в его окружении (так называемые "любі друзі");

- фактическое создание условий для возвращения Виктора Януковича в большую политику;

- игнорирование гибридной активности со стороны России (распространение пророссийских общественных организаций в восточных и южных областях Украины);

- приход на газовый рынок компании РосУкрЭнерго.





"Значительной личной ошибкой Ющенко стало не расследование дела о его отравлении. Вместе с делегированием полномочий руководителям администрации это подорвало институциональные основы президентской власти, – считает Евгений Магда. – Усилия третьего президента по возрождению национальной культуры, памяти жертв Голодомора, помощь Грузии в 2008 году, во время российской агрессии – были нивелированы его пассивностью".

Ну, а расшатывать ситуацию, ослабляя государство, активно помогали бывшие при третьем главе государства премьерами недавняя союзница по Майдану – Юлия Тимошенко, а также недавний соперник в битве за булаву – Виктор Янукович. Именно эта пара сошлась позже в финале президентских выборов-2010. А Ющенко их с треском проиграл уже в первом туре, набрав всего 5,45 % голосов избирателей и заняв 5-е место.

Независимость Украины и Виктор Янукович

Беглый президент, позор нации, предатель Украины. Как только не называли Януковича, "хозяйственника" с Донбасса. Он был не самым плохим премьером (2002-2005 – при Кучме и 2006-2007 – при Ющенко), но стал ужасным президентом. А ведь зимой 2010-го, когда проходили выборы, Янукович победил и в первом туре (получил 35,32 % голосов избирателей, опередив 17 других кандидатов) и во втором, когда заручился поддержкой 48,95% избирателей, обойдя Тимошенко на 3,48%.

Инаугурация в этот раз честно избранного президентом Януковича состоялась 25 февраля 2010 года. А спустя четыре года он бежал в Россию. Успев до этого серьезно навредить Украине. И речь не только об очередном переделе, когда он начал подгребать под себя чуть ли не всё и вся. И не только о предательстве евроинтеграционных устремлений, что привело к Евромайдану.

Эксперт Украинского института политики Александр Теплюк отмечает, что при резиденте Януковиче мы по состоянию на 31 декабря 2013 года:

- имели огромный внешний и внутренний долг (большие обязательства перед кредиторами в форме непрямого контроля

- подписанные Харьковские соглашения, которые дали возможность пролонгации договора на пребывание иностранных войск на территории Украины еще на 25 лет, что влекло за собой внешнее влияния на соответственные территории;

- сокращение армии.

На последнем моменте особо стоит остановиться. Речь, по словам Александра Теплюка, идет о расформировании Объединенного оперативного командования и армейских корпусов, что привело к ослаблению наших войск. Имела место небывалая по размаху распродажа вооружения, военной техники и военного имущества. Так, за период 2010-2014 гг. распродано 477 танков, 330 единиц другой бронетехники (БМП, БТР), 94 самолета и БПЛА, 145 вертолетов, почти 740 тыс. единиц стрелкового оружия, около 6 тыс. единиц ракетно-артиллерийского вооружения, 3016 автомобилей.

"И это только часть того, что в дальнейшем привело к потере Крыма и части Донецкой и Луганской области", – резюмирует эксперт.





Политолог, генеральный директор Аналитической группы "Левиафан" Николай Мельник напоминает, что во время правления Януковича в "концессию" РФ были переданы СБУ и Министерство обороны Украины.

"На руководящие должности туда назначали людей, которые имели шлейф сотрудничества с ФСБ, а иногда и второй российский паспорт, – отмечает Николай Мельник. – Но нельзя говорить, что процесс потери контроля над силовым блоком начался на следующий день после избрания Януковича на должность. Я бы разделял его правление на два периода".

Первый, по словам эксперта, это 2010-2012 гг., когда Виктор Федорович всё же пытался защищать субъектность украинской политики. Второй – 2012-2014 гг., когда он отдал в управление РФ часть силового блока.

"В январе 2012 года Валерия Хорошковского меняет на посту руководителя СБУ Игорь Калинин (агент ФСБ). Спустя год его меняет Александр Якименко. За время с 2012 по 2014 годы украинские спецслужбы были наполнены российской агентурой. И я уверен, что процесс их выявления еще не завершен", – подчеркивает Николай Мельник.

Аналогичные процессы происходили и в украинском Минобороны.

"В феврале-2012 Михаила Ежеля на посту министра меняет гражданин РФ Дмитрий Саламатин. Спустя год его меняет еще один гражданин РФ Павел Лебедев, – напоминает политолог. – Они вдвоем фактически уничтожают боеспособность украинских вооруженных сил".

Следствием потери возможности управления собственным силовым блоком стала для Украины последующая потеря территорий и тысяч жизней. Их, подчеркивает Николай Мельник, можно было бы сохранить, если бы в начале войны у украинских воинов имелись элементарные средства защиты, а во властных кабинетах находилось меньше предателей.

Независимость Украины и Петр Порошенко

Как и Ющенко, Порошенко пришел к власти на волне народных волнений. Правда – в более жесткой форме. И в более жесткий период. Аннексия Россией украинского Крыма, агрессия на Донбассе.

Обескровленная бесконечной чередой кризисов и тотальным разворовыванием Украина казалась Кремлю легкой добычей. Но не тут-то было. Пожалуй, впервые со времени обретения независимости, за которую в начале 90-х не пришлось проливать кровь, украинцы осознали себя как нация. Небывалый подъем патриотизма, огромное количество добровольцев и волонтеров – этим мы остановили российскую агрессию. И Порошенко, инаугурация которого состоялась 7 июня 2014 года, мог бы стать лидером нации, но предпочел иной путь. Самая популярная в народе версия произошедшего: политик в Порошенко не сумел победить бизнесмена. Президент удивительным образом обогатился, когда страна стремительно нищала. И сделал ставку на войну с памятниками и русским языком при том, что на первом плане должны были быть очевидные враги в лице путинской Россией и украинской коррупцией.

Профессор кафедры политических наук в Киевский Национальный университет им. Тараса Шевченко, политолог Анна Малкина выделила топ-5 потерь Украины при правлении Порошенко.

"Во-первых, ощутимо усилилось внешнее управление Украиной – как со стороны политических администраций Запада, так и со стороны транснациональных корпораций. Политическое и экономическое внешнее управление даже не маскировалось. Президент Порошенко пошел на данный шаг в обмен на получение кредитов от МВФ и другой помощи от международных партнеров", – отмечает политолог.

В свою очередь, Запад закрыл глаза на коррупционные схемы новой политической элиты. А некоторых случаях даже мог быть участником этих схем (дело газодобывающей компании "Бурисма", в котором фигурирует сын Байдена).

"Во-вторых, – продолжает Анна Малкина, – произошло цементирование влияния МВФ в государственном управлении Украины. Каждый новый транш МВФ выдавал исключительно после исполнения политических и экономических требований".

Так мы получили увеличение пенсионного возраста, замаскированное под поднятие "трудовой стаж", европейские тарифы для населения, наблюдательные советы на стратегических государственных предприятиях, членами которых стали преимущественно иностранцы.

"В-третьих, под давлением Запада на ключевых постах в Кабинете министров оказались иностранцы. В частности, министр финансов Яресько провела "реструктуризацию долга" перед ВМФ на крайне невыгодных для украинской экономики условиях. И.о. министра охраны здоровья Супрун провела "медицинскую реформу" явно в пользу фармакологических транснациональных компаний", – подчеркивает политолог.

В-четвертых – президент Порошенко ради собственных политических амбиций усугубил раскол украинского общества на религиозной, языковой и национальной почве. А вместо поисков общих смыслов, способных сшить нацию, президентом и его партией последовательно осуществлялась политика под девизом "Армія, мова, віра".





"В-пятых, произошла полная делегитимизация власти, тотальное разочарование в политическом истеблишменте, что стало причиной цунами популизма и прихода к власти в 2019 году абсолютно некомпетентных и непрофессиональных людей. И это ещё больше усугубило политическое и экономическое состояние Украины, а также ее положение на международной арене", – резюмирует Анна Малкина.

Политолог, эксперт Украинского института политики Даниил Богатырев уверен, что основными вехами в вопросе потери суверенитета стали 2005 и 2014 годы.

"Как ни парадоксально, именно эти годы отечественная националистически-настроенная публика считает "периодом свершения национальных революций", которые, по логике, вроде должны укреплять суверенитет, а не наоборот. Но проблема в том, что в современном мире с его новыми холодными войнами между великими державами не на жизнь а на смерть, национальные чувства и даже воинствующий шовинизм, часто оказываются всего лишь технологией в руках зарубежных крупных игроков по подчинению тех или иных государств", – поясняет эксперт.

Так, по мнению Даниила Богатырева, произошло и с Украиной.

"После 2014 года почти во всех наших структурах управления и крупных предприятиях появились так называемые "бэк-офисы", оформленные в виде наблюдательных советов из иностранных граждан. Они дают указания, какую политику проводить и какие законы принимать. Кроме того, имели место и факты назначения иностранных граждан на высшие государственные посты (вспоминаем Ульяну Супрун и Айвараса Абромавичуса, а также всю многочисленную "грузинскую команду"), что само по себе звучит как нонсенс. А наши "антикоррупционные" структуры, неподвластные украинскому руководству и ориентирующиеся на заграничных кураторов, вообще уже стали "притчей во языцех"", – резюмирует политолог.

Да, при Порошенко были подвижки на евроинтеграционном и евроатлантическом направлении. Но было и колоссальное разочарование людей. Обманутых в очередной раз. Итог – разгром во втором туре выборов-2019 от комика Владимира Зеленского (24,46% за Порошенко против 73,22% за Зеленского).

Независимость Украины и Владимир Зеленский

Основатель и худрук студии "Квартал-95", звезда фильма "Слуга народа" и "папа" одноименной партии Владимир Зеленский стал президентом благодаря протестному голосованию и креативном подходу к избирательной кампании. Видеть, как "клоун" Зеленкий издевается над матерым политиком Порошенко – было в радость украинцам, уставшим от вранья властьимущих. Вот только "новые лица" оказались настолько далеки от управления страной, от государственного мышления, что Украина еще стремительнее, чем ранее, начала терять субъектность.

Каденции Владимира Зеленского чуть больше года, но она уже имеет серьезные негативные последствия для государственного суверенитета, уверен политический и экономический эксперт Валерий Клочок.

"Я думаю, читателю стоит акцентировать разницу между терминами независимость и государственный суверенитет. Независимость для государства – политическая самостоятельность, отсутствие подчиненности, суверенитет. Государственный суверенитет – верховенство государства на своей территории и независимость в международных отношениях. Но в случае с Украиной за последний год мы всё активнее теряем как независимость, так и государственный суверенитет", – уверен эксперт.

Валерий Клочок напоминает, что потерянное право на самоопределение украинской нации через возможность его реализации путем всеукраинского референдума (что является основой народовластия), нам так и не вернули.

"А это было одно из главных обещаний кандидата в президенты Владимира Зеленского, – подчеркивает эксперт. – Его монофракция смогла только через год подготовить соответствующий законопроект, который предусматривает довольно ограниченную реализацию такого права на практике: голосовать можно один вопрос, местные референдумы не проводятся, что по своей сути нивелирует право общины на защиту собственных интересов".





К тому же, отмечает Валерий Клочок, государственная власть и экономическая самостоятельность, подразумевающая право на самостоятельное решение любых вопросов своей государственной жизни, откровенно регламентируется внешними факторами.

"Логику таких действий можно было бы понять в случае положительных результатов такого воздействия. Но, к примеру, созданная под внешним давлением система антикоррупционных органов, демонстрирует полную свою неэффективность. Каждый следующий подписанный меморандум с МВФ содержит всё более четкие признаки лоббирования транснациональных корпораций. А реформированная судебная система откровенно отстаивает их интересы и нивелирует право украинцев на достойную правовую защиту. Ну, а так называемая "судебная реформа Зеленского" (уменьшение количества судей Верховного суда) потерпела сокрушительный провал, подвергнувшись критике международных и отечественных экспертов", – подчеркивает эксперт.

Добавим к этому, что обещанный Зеленским блицкриг по прекращению войны до сих пор не принес ощутимых результатов, разве что кроме уменьшения интенсивности обстрелов и количества погибших. Минские соглашения не выполняются, альтернатива не предлагается. Всё это влечет невозврат территориального верховенства Украины над Крымом и частью Донбасса, что является прямым признаком потери независимости и государственного суверенитета.

Существенные проблемы Украина имеет также в области внешней и внутренней безопасности. Чего только стоит последняя скандальная история с так называемыми "вагнеровцами", напоминает эксперт.

Валерий Клочок резюмирует: "Характеристика каждого из озвученных критериев, определяющих независимость и государственный суверенитет любой страны, имеет не просто серьезные замечания, а очевидную динамику ухудшения в Украине. В комплексе это только ускоряет процесс развала нашего государства как независимого и суверенного".

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Есть ли свет в конце туннеля? Безусловно! Но идя на этот свет, украинцам пора перестать верить в миражи. В "доброго дядю", который придет и всех нас спасет. В слова политиков. Нам пора верить в дела. В себя. Становиться более политически образованными, экономически и юридически подкованными, вырабатывать иммунитет не только к коронавирусу, но и к манипуляциям. Поддерживать, а не подсиживать друг друга. Выработать объединяющую национальную идею. Искать то, что нас сплотит, а не разобщит.

Всё у нас будет хорошо! Просто нужно не только в это верить, но и много-много для этого делать.

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