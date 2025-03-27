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Что произошло с рейтингом Зеленского в марте: социологи показали цифры

По информации КМИС, более двух третей украинцев доверяют Зеленскому

27 марта 2025, 12:10 comments1143
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Кравцев Сергей

По состоянию на март 2025 года уровень доверия к президенту Владимиру Зеленскому остается на достаточно приличном уровне – главе государства доверяют 69% украинцев. Об этом свидетельствуют результаты опроса Киевского международного института социологии, проведенного 12-22 марта.

Что произошло с рейтингом Зеленского в марте: социологи показали цифры

Владимир Зеленский. Фото: сайт Офиса президента Украины

"По состоянию на вторую половину марта 2025 года 69% украинцев доверяют президенту В. Зеленскому, не доверяют – 28%. Баланс доверия-недоверия составляет +41%", – говорится в сообщении КМИС.

Социологи отмечают, что по сравнению с опросом, проведенным 14 февраля – 4 марта, изменения остаются в пределах статистической погрешности.

Баланс доверия-недоверия к президенту положительный во всех областях Украины.

Заместитель исполнительного директора КМИС Антон Грушецкий считает, что несмотря на то, что у многих наших соотечественников накопилось немало вопросов к власти и обоснованная критика отдельных действий и решений, уровень их доверия к Зеленскому достаточно высок, а его самого воспринимают как легитимного главу государства.

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Также издание "Комментарии" сообщало – большинство опросов разных социологических групп подтверждают, что украинцы против выборов во время войны. Но сейчас активно обсуждается вопрос возможного перемирия, прекращения огня и проведения выборов в этот период. Социологи КМИС поинтересовались у украинцев, как они относятся к проведению выборов в условиях перемирия.

В итоге выяснилось, что в случае временного перемирия без гарантий безопасности 77% высказываются против выборов и выбирают вариант, что выборы должны быть только "после получения гарантий безопасности или окончательного мирного соглашения и полного завершения войны".




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Источник: https://kiis.com.ua/?lang=ukr&cat=reports&id=1510&page=1
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