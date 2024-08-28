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"Чрезвычайно сложно": Зеленский заявил о тяжелой ситуации у Покровска

Вместе с тем, ВСУ расширяют зону контроля на Курщине, рассказал президент Зеленский.

сегодня, 22:50
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Лиля Воробьева

Президент Украины Владимир Зеленский в своем вечернем обращении сообщил о чрезвычайно сложной ситуации на фронте в Донецкой области и расширении территорий под украинским контролем в Курской области.

"Чрезвычайно сложно": Зеленский заявил о тяжелой ситуации у Покровска

Владимир Зеленский (фото из открытых источников)

Зеленский сообщил, что главнокомандующий Александр Сырский предоставил детальный доклад по ситуации на передовой. В частности, наиболее интенсивные боевые действия сейчас продолжаются в Покровском и других районах Донбасса, где российские войска сосредоточили свои основные силы. Президент выразил благодарность украинским военным за их мужество и способность уничтожать врага.

"Покровское и другие направления на Донетчине. Чрезвычайно сложно, ключевые российские усилия и самые большие силы сосредоточены именно там, и очень важна сейчас устойчивость каждого нашего подразделения, наша способность уничтожать оккупанта. Я хочу поблагодарить каждого солдата, каждого командира, которые держат позиции", — подчеркнул Зеленский.

Кроме того, Зеленский отметил успехи сделки в Курской области, где украинские силы продолжают расширять территорию под своим контролем. Президент подчеркнул, что эти успехи помогают возвращать украинских пленников, поскольку растет обменный фонд.

Также Зеленский подчеркнул, что перенос боевых действий на территорию России уменьшает давление на Донетчину, что важно для удержания украинских позиций.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что ситуация на Покровском направлении критическая . Полномасштабная война в Украине продолжается, и ситуация в Покровском направлении приближается к критической, как отмечают в DeepState. Российские войска быстро продвигаются вперед, что усложняет логистику Вооруженных сил Украины, поскольку один из ключевых логистических маршрутов находится под огневым контролем противника.



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