Будут ли воевать иностранные армии за украинцев: Зеленский рассказал о гарантиях от западных партнеров

Армии других стран не будут воевать за Украину в случае вторжения России. Поэтому Киев стремится получить от западных партнеров определенных гарантий. Такое заявление сделал Владимир Зеленский. Об этом сообщает РБК-Украина.

Президент Украины Владимир Зеленский - фото из открытых источников

По словам Зеленского, во время переговоров с лидерами других стран неоднократно поднимались вопросы гарантий для Украины, в том числе создания сильной, финансированной, вооруженной и обеспеченной всем необходимым армии.

Как сообщает президент, Украина отдает себе отчет, что за нас никто не будет умирать.

"Мало того, мы не хотим оказаться в роли той страны, которая живет в иллюзии, что за нее будут все умирать, а когда начнется агрессия – будем не готовы. Мы точно этого не хотим", — отметил глава государства.

Как сообщали ранее "Комментарии", на Донбассе снова обострение: боевики обстреливают села и применили беспилотник. Оккупанты продолжают обстреливать населенные пункты, расположенные в Луганской и Донецкой областях. На Донбассе зафиксировано 50 обстрелов. Как отметили представители штаба ООС, по территории Донецкой области зафиксирован полет вражеского беспилотного летательного аппарата, это — "Орлан-10", пересекший линию столкновения.

Также "Комментарии" писали, что детский сад в Станице Луганской и еще несколько местных сел попали под обстрел российских кафиров. В видеоролике, запечатленном полицейскими, можно увидеть поврежденное имущество детского заведения: разбитые стены, разбросанные игрушки.

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