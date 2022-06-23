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Будущее Украины в ЕС: Зеленский отреагировал на полученный страной статус кандидата

Зеленский поблагодарил президента Евросовета Шарля Мишеля, президента Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляен и лидеров государств Евросоюза за поддержку

23 июня 2022, 23:21
Автор:

Лиля Воробьева
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Глава нашей страны Владимир Зеленский искренне приветствует решение лидеров Евросоюза предоставить Украине статус кандидата. Об этом президент сообщил на своей странице в Twitter.

Будущее Украины в ЕС: Зеленский отреагировал на полученный страной статус кандидата

Владимир Зеленский (фото из открытых источников)

"Искренне приветствую решение лидеров ЕС предоставить Украине статус кандидата. Это уникальный и исторический момент в отношениях Украины и ЕС", – написал украинский президент.

Владимир Зеленский выразил благодарность президенту Европейского совета Шарлю Мишелю, президенту Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляен и лидерам государств Евросоюза за поддержку.

Как отметил глава государства: "Будущее Украины – в ЕС".

Важно, что 28 февраля Владимир Зеленский подписал заявку на членство в ЕС. Статус кандидатов на вступление в европейское объединение стран также хотели получить Молдова и Грузия.

А сегодня, 23 июня, в Брюсселе принято историческое решение о предоставлении нашей стране статуса кандидата на членство в Европейском союзе. До этого события украинцы шли 18 лет.

Напомним, что "Комментарии" информировали о том, что Зеленский вспомнил об Израиле, рассказав, какой будет служба в армии после войны. Полномасштабное вторжение российских войск в Украину требует от украинского государства корректировать правила призыва в Украине. Вероятно, в будущем это также коснется юношей, которые планируют поступать в вузы. Зеленский отметил, что пришедшая в Украину полномасштабная война заставила многих молодых людей взять в руки оружие, научиться с ним обращаться. Поэтому модель призыва, как в Израиле сегодня анализируется властями Украины и рассматривается как базовая в рамках реформы безопасности в нашей стране.



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Источник: https://twitter.com/zelenskyyua/status/1540038852311715843?fbclid=IwAR3Gqe0XK-d7feiHu9iJ-Ovk-UwxPSwZ1R20fkrwdbsFjRLZwa6D6d_TOOU
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