Будущее Украины в ЕС: Зеленский отреагировал на полученный страной статус кандидата

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Лиля Воробьева
Глава нашей страны Владимир Зеленский искренне приветствует решение лидеров Евросоюза предоставить Украине статус кандидата. Об этом президент сообщил на своей странице в Twitter.
Владимир Зеленский (фото из открытых источников)
"Искренне приветствую решение лидеров ЕС предоставить Украине статус кандидата. Это уникальный и исторический момент в отношениях Украины и ЕС", – написал украинский президент.
Владимир Зеленский выразил благодарность президенту Европейского совета Шарлю Мишелю, президенту Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляен и лидерам государств Евросоюза за поддержку.
Как отметил глава государства: "Будущее Украины – в ЕС".
Важно, что 28 февраля Владимир Зеленский подписал заявку на членство в ЕС. Статус кандидатов на вступление в европейское объединение стран также хотели получить Молдова и Грузия.
А сегодня, 23 июня, в Брюсселе принято историческое решение о предоставлении нашей стране статуса кандидата на членство в Европейском союзе. До этого события украинцы шли 18 лет.
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