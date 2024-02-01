Буданов и Сырский не поддержали решение Зеленского об отставке Залужного – Bild

Президент Владимир Зеленский действительно намеревался уволить Валерия Залужного с должности главнокомандующего ВСУ, однако против такого решения выступили глава Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов и командующий Сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский.

Зеленский хотел назначить Сырского вместо Залужного

Как сообщает издание со ссылкой на военного аналитика Центра Европейского Совета по международным отношениям Густава Гресселя, новым главнокомандующим Зеленский хотел вроде бы назначить Александра Сырского. По его мнению, такое кадровое решение могло быть обусловлено тем, что Сырский "более лоялен" президенту.

Грюссель также напомнил о ключевых разногласиях по поводу войны между Зеленским и Залужным. По его словам, Зеленский настаивал на содержании Бахмута летом 2023 года, в то время как Залужный был против, поскольку с военной точки зрения в этом не было смысла. Также, по информации Bild, будто бы главнокомандующий ВСУ еще несколько недель назад хотел вывести войска из Авдеевки, однако Зеленский отказал ему в этом и 30 декабря лично уехал в город на линию фронта, чтобы поддержать военных.

Кроме того, издание со ссылкой на одного из украинских офицеров, пожелавшего сохранить анонимность, пишет, что борьба за власть в Украине – сложная и долгая история, негативно влияющая на общую ситуацию.

После скандала вокруг отставки главкома, по мнению военного эксперта Нико Ланге, Зеленский и Залужный должны явиться вместе и "положить конец дебатам".

Напомним, как писали "Комментарии", по информации The Times Сырский и Буданов отказались заменить Залужного в должности главнокомандующего ВСУ. По данным издания, 29 января генерал Залужный был вызван на личную встречу с президентом Зеленским, во время которой он сказал его советникам, что "их оценки военной ситуации скорее положительные, чем реалистичные". После этого источники The Times сообщили, что Залужный вернулся в свой офис и заявил своим заместителям, что "собирает вещи".

Кроме того, "Комментарии" писали, что после заявлений о его отставке Залужный ответил красноречивым фото с рабочего места.



