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Главная Новости Политика президент Больше штрафов: Зеленский подписал закон, который позволит штрафовать украинцев за отсутствие масок
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Больше штрафов: Зеленский подписал закон, который позволит штрафовать украинцев за отсутствие масок

Теперь наказание за неношение маски составляет от 170 до 225 гривен

сегодня, 15:15
Автор:

Владимир Лавский

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон, который вводит штрафы для граждан за пребывание в общественных зданиях и транспорте без масок. Об этом сообщает официальный сайт Офиса президента. 

Больше штрафов: Зеленский подписал закон, который позволит штрафовать украинцев за отсутствие масок

Документ дополняет статью 44-3 Кодекса Украины об административных правонарушениях частью второй, предусматривающей наложение штрафа от 10 (170 грн) до 15 (255 грн) необлагаемых минимумов доходов граждан за пребывание в общественных зданиях, сооружениях, общественном транспорте во время действия карантина без надетых средств индивидуальной защиты, в том числе респираторов или защитных масок, закрывающих нос и рот, в частности изготовленных самостоятельно.

Как ранее сообщали "Комментарии", Зеленский знает, как побороть COVID-19.




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Источник: https://www.president.gov.ua/news/volodimir-zelenskij-pidpisav-zakon-pro-administrativnu-vidpo-65145?fbclid=IwAR2WdGedhbvn5rfrJpaNOhfayFMUVXKzKGU9x1X_IDaotdjHF-Psxgqsnfc
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