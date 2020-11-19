Больше штрафов: Зеленский подписал закон, который позволит штрафовать украинцев за отсутствие масок

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон, который вводит штрафы для граждан за пребывание в общественных зданиях и транспорте без масок. Об этом сообщает официальный сайт Офиса президента.

Документ дополняет статью 44-3 Кодекса Украины об административных правонарушениях частью второй, предусматривающей наложение штрафа от 10 (170 грн) до 15 (255 грн) необлагаемых минимумов доходов граждан за пребывание в общественных зданиях, сооружениях, общественном транспорте во время действия карантина без надетых средств индивидуальной защиты, в том числе респираторов или защитных масок, закрывающих нос и рот, в частности изготовленных самостоятельно.

Как ранее сообщали "Комментарии", Зеленский знает, как побороть COVID-19.









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