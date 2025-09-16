Без решения этого вопроса война не закончится: Зеленский напомнил союзникам об обещаниях

Единственный способ прекратить боевые действия в Украине – это представить для начала четкие гарантии безопасности. В частности, со стороны США. Это то, что ранее говорили партнеры в диалоге с Украиной. Об этом президент Украины Владимир Зеленский заявил в интервью "Sky News".

Владимир Зеленский. Фото: сайт Офиса президента Украины

Украинский лидер отметил, остановка войны может произойти только в том случае, если президент США Дональд Трамп проявит смелость.

Зеленский выразил надежду, что премьер-министр Британии Кир Стармер во время визита Трампа подробно обсудит с ним вопросы обеспечения будущего Украины.

"Я очень надеюсь, что он (Стармер — ред.) сможет провести очень конкретную дискуссию о гарантиях безопасности со стороны США для Украины", — сказал президент.

Глава государства подчеркнул, что конкретный документ должен быть еще до окончания войны.

"Прежде чем мы закончим войну, я действительно хочу, чтобы все соглашения были заключены. Я хочу... иметь документ, который поддержат США и все европейские партнеры. Это очень важно. Чтобы это произошло, нас нужна четкая позиция президента Трампа", — заявил Зеленский.

Кроме того, украинский лидер считает, Дональд Трамп может предоставить Украине ПВО в необходимом количестве, поскольку "у США их достаточно".

Отметим, в ходе этого же интервью Зеленский отметил, что Соединенные Штаты должны решительно надавить на российского диктатора Владимира Путина и ввести мощный пакет санкций против России.

Глава государства также призвал лидера США принять "решительные личные меры", чтобы "остановить Путина", после того как Дональд Трамп призвал союзников по НАТО прекратить покупать российскую нефть и ввести пошлины на Китай, чтобы оказать давление на Москву.



