Зеленский обратился с новым призывом к Трампу: что просит

Соединенные Штаты должны решительно надавить на российского диктатора Владимира Путина и ввести мощный пакет санкций против России. Такое мнение в интервью "Sky News" высказал президент Украины Владимир Зеленский.

Владимир Зеленский. Фото: сайт Офиса президента Украины

Глава государства также призвал лидера США принять "решительные личные меры", чтобы "остановить Путина", после того как Дональд Трамп призвал союзников по НАТО прекратить покупать российскую нефть и ввести пошлины на Китай, чтобы оказать давление на Москву.

"Я считаю, что США достаточно сильны, чтобы принимать самостоятельные решения. Я считаю, что Дональд Трамп может предоставить нам системы ПВО в необходимом количестве, и у США их достаточно", — сказал Зеленский.

Украинский лидер также высказал уверенность, что США могут применить достаточно санкций для вреда российской экономике, а Трамп имеет достаточно силы, чтобы заставить Путина бояться.

"Европа уже ввела 18 пакетов санкций против России. И теперь не хватает только мощного пакета санкций со стороны США", — отметил Зеленский.

Глава государства добавил, что во время недавнего саммита Трампа и Путина на Аляске, господин Трамп "много дал Путину" и убежден, что "ему следовало бы заплатить за это больше".

"Я считаю, что, если бы это была трехсторонняя встреча (с участием Украины. — ред.), мы бы добились какого-то результата", — добавил Зеленский.

Читайте также на портале "Комментарии" — президент США Дональд Трамп в письме союзникам по НАТО указал, что он готов надавить на Россию прямо сейчас, но вместе со странами Европейского Союза. Трамп считает, что, если только США введут санкции против Индии и Китая, это будет неэффективно, поэтому призывает союзников также пойти на этот шаг. Почему Трамп фактически ставит ультиматум европейцам для введения новых санкций? Что будет означать для ЕС введение новых тарифов в отношении Индии и Китая? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.



