logo

BTC/USD

36972.94

ETH/USD

2536.89

LTC/USD

102.58

USD/UAH

29.20

EUR/UAH

33.00

RUB/UAH

0.37

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал
блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Политика президент Без разрыва дипотношений и визового режима с РФ: почему президент снова умолчал о самом главном
commentss НОВОСТИ Все новости

Без разрыва дипотношений и визового режима с РФ: почему президент снова умолчал о самом главном

Эксперты рассказали, почему у президента Зеленского не получилось успокоить украинцев

сегодня, 09:31
Автор:

Кравцев Сергей
Поделитесь публикацией:

Президент Украины Владимир Зеленский, выдержав паузу после обращения своего российского коллеги Владимира Путина, в котором тот сообщил о признании "ЛДНР", все же обратился к украинцам. Президент рассказал о ряде телефонных разговоров с западными партнерами Украины и заверил, что ситуация контролируемая, так что паниковать не нужно. Уместно ли это обращение и сумел ли Владимир Зеленский убедить украинцев в том, что угрозы действительно нет – разбирались эксперты.

Без разрыва дипотношений и визового режима с РФ: почему президент снова умолчал о самом главном

Владимир Зеленский. Фото - сайт Офиса президента Украины

Либо меняй полностью риторику "мира" — либо иди

Политический эксперт Владимир Голобуцкий отмечает, что достаточно долго пришлось ждать обращения Владимира Зеленского. Сначала оно анонсировалось на одно время, затем переносилось.

"В результате так и не понял, для чего надо было выходить с обращением – оно ведь совершенно бессодержательное. Мог бы уже дождаться заседания СБ ООН по Украине в 4 утра. Или вообще выступить сегодня днем, после заявлений зарубежных лидеров. Ибо где заявления о прекращении дипотношений, о введении визового режима, о прекращении торговли, о переводе ответственности за население полностью на оккупантов?", – задается вопросом эксперт.

Он добавляет, также было заметно, насколько дезориентирована нынешняя сосредоточенность Зеленского на концепции "мира". Хотя, казалось бы, время на колебание истекло.

"Или меняй полностью риторику "мира" – или иди. Третий вариант (в смысле, дальше зависать на позиции "где-то между") больше не предусмотрен. И так: теперь Зеленскому будет очень сложно винить предшественников в сдаче территорий", – считает Владимир Голобуцкий.

Политолог отмечает, что его лично затронула фраза "нет причин для хаотических действий". Непонятно, что это? О тотальной мобилизации? Об эвакуации гражданских от линии фронта? Об обращении всех, кто может, в зарубежные и международные структуры за поддержкой? Какими и чьими именно "хаотическими действиями" недовольный Владимир Зеленский — так и не понятно.

Многие украинцы ждали адекватного текста от президента

Политический эксперт Валерий Клочок также считает, что большинство украинцев в тревоге заждалось обращения Владимира Зеленского, а когда оно вышло так и не получили для себя ответа на многочисленные вопросы.

"Зеленский наконец-то выступил с обращением. Многие украинцы ждали адекватного текста. В то же время я не услышал ничего понятного о том, что мы делаем дальше", – заметил эксперт.

Валерий Клочок акцентирует внимание на фразе Зеленского "Как только мы увидим изменение ситуации, как только мы увидим рост рисков, вы будете обо всем этом знать…". Выходит, сейчас беспокоиться не нужно.

Читайте на портале "Комментарии" — президент Зеленский экстренно обратился к украинцам.



Читайте Comments.ua в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:
comments

Обсуждения

гена

сегодня, 10:44

сраный предатель

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!