Без разрыва дипотношений и визового режима с РФ: почему президент снова умолчал о самом главном

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Кравцев Сергей
Президент Украины Владимир Зеленский, выдержав паузу после обращения своего российского коллеги Владимира Путина, в котором тот сообщил о признании "ЛДНР", все же обратился к украинцам. Президент рассказал о ряде телефонных разговоров с западными партнерами Украины и заверил, что ситуация контролируемая, так что паниковать не нужно. Уместно ли это обращение и сумел ли Владимир Зеленский убедить украинцев в том, что угрозы действительно нет – разбирались эксперты.
Владимир Зеленский. Фото - сайт Офиса президента Украины
Политический эксперт Владимир Голобуцкий отмечает, что достаточно долго пришлось ждать обращения Владимира Зеленского. Сначала оно анонсировалось на одно время, затем переносилось.
Он добавляет, также было заметно, насколько дезориентирована нынешняя сосредоточенность Зеленского на концепции "мира". Хотя, казалось бы, время на колебание истекло.
Политолог отмечает, что его лично затронула фраза "нет причин для хаотических действий". Непонятно, что это? О тотальной мобилизации? Об эвакуации гражданских от линии фронта? Об обращении всех, кто может, в зарубежные и международные структуры за поддержкой? Какими и чьими именно "хаотическими действиями" недовольный Владимир Зеленский — так и не понятно.
Политический эксперт Валерий Клочок также считает, что большинство украинцев в тревоге заждалось обращения Владимира Зеленского, а когда оно вышло так и не получили для себя ответа на многочисленные вопросы.
Валерий Клочок акцентирует внимание на фразе Зеленского "Как только мы увидим изменение ситуации, как только мы увидим рост рисков, вы будете обо всем этом знать…". Выходит, сейчас беспокоиться не нужно.
Читайте на портале "Комментарии" — президент Зеленский экстренно обратился к украинцам.
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