Без разрыва дипотношений и визового режима с РФ: почему президент снова умолчал о самом главном

Президент Украины Владимир Зеленский, выдержав паузу после обращения своего российского коллеги Владимира Путина, в котором тот сообщил о признании "ЛДНР", все же обратился к украинцам. Президент рассказал о ряде телефонных разговоров с западными партнерами Украины и заверил, что ситуация контролируемая, так что паниковать не нужно. Уместно ли это обращение и сумел ли Владимир Зеленский убедить украинцев в том, что угрозы действительно нет – разбирались эксперты.

Владимир Зеленский. Фото - сайт Офиса президента Украины

Либо меняй полностью риторику "мира" — либо иди

Политический эксперт Владимир Голобуцкий отмечает, что достаточно долго пришлось ждать обращения Владимира Зеленского. Сначала оно анонсировалось на одно время, затем переносилось.

"В результате так и не понял, для чего надо было выходить с обращением – оно ведь совершенно бессодержательное. Мог бы уже дождаться заседания СБ ООН по Украине в 4 утра. Или вообще выступить сегодня днем, после заявлений зарубежных лидеров. Ибо где заявления о прекращении дипотношений, о введении визового режима, о прекращении торговли, о переводе ответственности за население полностью на оккупантов?", – задается вопросом эксперт.

Он добавляет, также было заметно, насколько дезориентирована нынешняя сосредоточенность Зеленского на концепции "мира". Хотя, казалось бы, время на колебание истекло.

"Или меняй полностью риторику "мира" – или иди. Третий вариант (в смысле, дальше зависать на позиции "где-то между") больше не предусмотрен. И так: теперь Зеленскому будет очень сложно винить предшественников в сдаче территорий", – считает Владимир Голобуцкий.

Политолог отмечает, что его лично затронула фраза "нет причин для хаотических действий". Непонятно, что это? О тотальной мобилизации? Об эвакуации гражданских от линии фронта? Об обращении всех, кто может, в зарубежные и международные структуры за поддержкой? Какими и чьими именно "хаотическими действиями" недовольный Владимир Зеленский — так и не понятно.

Многие украинцы ждали адекватного текста от президента

Политический эксперт Валерий Клочок также считает, что большинство украинцев в тревоге заждалось обращения Владимира Зеленского, а когда оно вышло так и не получили для себя ответа на многочисленные вопросы.

"Зеленский наконец-то выступил с обращением. Многие украинцы ждали адекватного текста. В то же время я не услышал ничего понятного о том, что мы делаем дальше", – заметил эксперт.

Валерий Клочок акцентирует внимание на фразе Зеленского "Как только мы увидим изменение ситуации, как только мы увидим рост рисков, вы будете обо всем этом знать…". Выходит, сейчас беспокоиться не нужно.

Читайте на портале "Комментарии" — президент Зеленский экстренно обратился к украинцам.





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