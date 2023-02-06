logo

BTC/USD

22884.23

ETH/USD

1634.98

LTC/USD

97.15

USD/UAH

40.00

EUR/UAH

43.00

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал
блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Политика президент Бахмут, захватнические планы РФ и потенциальные руководители областей, - Зеленский в очередной раз собирал Ставку
commentss НОВОСТИ Все новости

Бахмут, захватнические планы РФ и потенциальные руководители областей, - Зеленский в очередной раз собирал Ставку

Президент Владимир Зеленский провел заседание Ставки верховного главнокомандующего, где обсудили о самых горячих ситуациях на полях боя, а также о предстоящих назначениях на вакантные должности глав областей

6 февраля 2023, 21:28
Поделитесь публикацией:
Автор:

Моесеенко Валентина

Заседание Ставки верховного главнокомандующего прошло в понедельник, 6 февраля. В первую очередь руководство ВСУ и командующие войсками оперативных направлений доложили об актуальной ситуации на фронте, пишут "Комментарии".

Бахмут, захватнические планы РФ и потенциальные руководители областей, - Зеленский в очередной раз собирал Ставку

Зеленский провел очередное заседание Ставки

В заседании приняли участие руководитель Офиса президента Андрей Ермак, секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов, главнокомандующий Вооруженными силами Валерий Залужный, начальник Главного управления разведки Кирилл Буданов, командующие родами войск и оперативных направлений.


Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Отдельно участники заседания остановились на вопросе обеспечения сил обороны необходимым вооружением и боеприпасами на Бахмутском направлении. Ознакомились также с информацией Главного управления разведки ВСУ о потенциальных действиях врага в ближайшие дни.

А еще были рассмотрены кандидатуры на должности начальников областных военных администраций в Киевской, Херсонской, Сумской, Запорожской и Днепропетровской областях, где сейчас нет руководителей.

Продолжается триста сорок восьмых суток российского широкомасштабного вторжения. По информации Генштаба ВСУ, в течение суток противник нанес 5 ракетных и 12 авиационных ударов. Совершил 36 обстрелов из реактивных систем залпового огня. Авиация Сил обороны нанесла 9 ударов по районам сосредоточения оккупантов и 2 удара по позициям зенитно-ракетных комплексов. Наши ракетчики и артиллеристы поразили 2 района сосредоточения живой силы противника.

Как писали "Комментарии", тема нового широкомасштабного наступления россиян в последнее время активно присутствует в украинском (и не только) медийном пространстве. При этом в офисе президента уверяют, что украинская разведка располагает всей информацией о передвижении оккупантов. И призывают не реагировать на гибридную стратегию россиян, не участвовать в разрушительных внутренних "войнах". В свою очередь, большинство украинцев ожидают, что именно ВСУ в скором времени перейдут в контрнаступление.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:
comments

Обсуждения

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!