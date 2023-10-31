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Арестович сравнил Зеленского с диктатором

После ухода из Офиса президента Алексей Арестович стал все больше критиковать действующего главу государства

сегодня, 21:46
Автор:
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Константин Куликов
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Экс-советник главы Офиса президента Алексей Арестович прокомментировал новую критическую статью в TIME о президенте Владимире Зеленском. Главу украинского государства Арестович сравнил с диктатором. Об этом сообщают "Комментарии".

Арестович сравнил Зеленского с диктатором

Арестович в Офисе президента

"Сначала кто-то ведет себя, как диктатор и вместо того, чтобы пойти нормальным путем ускоренного развития, выбирает стагнацию, — написал Арестович в своем телеграмм-канале. - Потом кто-то плодит массовую коррупцию. Потом кто-то плодит ненависть к любому мнению, отличному от своего. А потом — спустя полтора года — наступает осень, и в отношениях с Западом, и с собственным народом. И сколько реальность ни отрицай, она от этого никуда не девается".


Арестович предрек Зеленскому будущее, которое, по описаниям историков, напоминает последние дни в ставке Гитлера. Впрочем, сам экс-советник сразу отверг параллели с главой Третьего рейха.

"В статье "TIME" проступает неприятный и смутно знакомый образ: оставленный всеми диктатор, бродящий по закоулкам бункера, не желающий взглянуть в глаза реальности и истерически восклицающий про скорую победу, достичь которой он неспособен, — продолжает Арестович. - Авторитарный лидер, которому боится сказать правду его окружение".

- Все оторвавшиеся (во имя своей фантазии) от реальности диктаторы заканчивают одинаково. Эта статья приговаривает Зеленского к одиночеству и суду истории — к одиночеству, пенять на которое ему некому, кроме самого себя, — подытоживает Арестович.

Напомним, что с 1 декабря 2020 по 17 января 2023 года Алексей Арестович занимал пост советника главы Офиса президента Украины. 

Тем временем, в США мусульмане выдвинули Байдену ультиматум: что они угрожают сделать. Байдена призывают повлиять на Израиль.

Данилов отреагировал на информацию Time о высоких потерях ВСУ и нехватке военных.

А на хеллоуинскую вечеринку маленький сын Блинкена пришел в образе Зеленского.  




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