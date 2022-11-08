Каким украинцы видят свое будущее десять лет спустя. Результаты опроса КМИС (ИНФОГРАФИКА)

С 21 по 23 октября Киевский международный институт социологии (КМИС) провел всеукраинский опрос, по результатам которого 89% респондентов согласились с тем, что "Украина через 10 лет будет процветающей страной в составе Европейского Союза".

Результаты опроса КМИС. Фото: из открытых источников

Из 89% респондентов, 63% полностью согласны с таким тезисом, тогда как 26% выбрали вариант "скорее". 6% опрашиваемых затруднились с ответом, тогда как 5% выбрали вариант, что "Украина через 10 лет будет страной с разрушенной экономикой и большим оттоком людей".





Также КМИС представил результаты по регионам Украины. Больше всего вариант с процветающей страной в ЕС проголосовало на западе Украины – 90%, а на востоке меньше – 76%.





По статистике по возрастным категориям, в группе респондентов в возрасте 18-29 лет большинство избрало вариант Украина из ЕС – 94%. Наименьший показатель такого критерия наблюдается в группе от 60 до 69 лет, он составляет 81%.





Среди респондентов, выбравших украинский язык опроса, оказалось 4% избравших вариант "Украина через 10 лет будет страной с разрушенной экономикой и большим оттоком людей", тогда как с русским этот показатель составляет 14%.





Также Киевский международный институт социологии спросил готовы ли украинцы терпеть 3-5 лет тяжелого экономического кризиса, если Украина станет преуспевающей страной и станет одним из членов ЕС. 97% украинцев ответили, что согласны переждать возможные материальные трудности в кризисный период.





Ранее портал "Комментарии" сообщал, о результатах украинской экономики за первые 10 месяцев 2022 года.



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