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Каким украинцы видят свое будущее десять лет спустя. Результаты опроса КМИС (ИНФОГРАФИКА)

Украинцы положительно смотрят на свое положение спустя 10 лет. Большинство опрошенных – 97% готовы перетерпеть кризис, чтобы попасть в ЕС.

сегодня, 00:00
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Автор:

Slava Kot

С 21 по 23 октября Киевский международный институт социологии (КМИС) провел всеукраинский опрос, по результатам которого 89% респондентов согласились с тем, что "Украина через 10 лет будет процветающей страной в составе Европейского Союза".

Каким украинцы видят свое будущее десять лет спустя. Результаты опроса КМИС (ИНФОГРАФИКА)

Результаты опроса КМИС. Фото: из открытых источников

Из 89% респондентов, 63% полностью согласны с таким тезисом, тогда как 26% выбрали вариант "скорее". 6% опрашиваемых затруднились с ответом, тогда как 5% выбрали вариант, что "Украина через 10 лет будет страной с разрушенной экономикой и большим оттоком людей".

Каким украинцы видят свое будущее десять лет спустя. Результаты опроса КМИС (ИНФОГРАФИКА) - фото 2

Также КМИС представил результаты по регионам Украины. Больше всего вариант с процветающей страной в ЕС проголосовало на западе Украины – 90%, а на востоке меньше – 76%.

Каким украинцы видят свое будущее десять лет спустя. Результаты опроса КМИС (ИНФОГРАФИКА) - фото 3

По статистике по возрастным категориям, в группе респондентов в возрасте 18-29 лет большинство избрало вариант Украина из ЕС – 94%. Наименьший показатель такого критерия наблюдается в группе от 60 до 69 лет, он составляет 81%.

Каким украинцы видят свое будущее десять лет спустя. Результаты опроса КМИС (ИНФОГРАФИКА) - фото 4

Среди респондентов, выбравших украинский язык опроса, оказалось 4% избравших вариант "Украина через 10 лет будет страной с разрушенной экономикой и большим оттоком людей", тогда как с русским этот показатель составляет 14%.

Каким украинцы видят свое будущее десять лет спустя. Результаты опроса КМИС (ИНФОГРАФИКА) - фото 5

Также Киевский международный институт социологии спросил готовы ли украинцы терпеть 3-5 лет тяжелого экономического кризиса, если Украина станет преуспевающей страной и станет одним из членов ЕС. 97% украинцев ответили, что согласны переждать возможные материальные трудности в кризисный период.

Каким украинцы видят свое будущее десять лет спустя. Результаты опроса КМИС (ИНФОГРАФИКА) - фото 6

Ранее портал "Комментарии" сообщал, о результатах украинской экономики за первые 10 месяцев 2022 года.

Также "Комментарии" писали о зарплате украинских политиков за октябрь.



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Источник: https://www.kiis.com.ua/?lang=ukr&cat=reports&id=1157&page=1
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