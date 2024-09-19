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Журналисты отомстили Польше за «слив» о «недружественном» Зеленском: при чем здесь Сикорский

Заявление о решении проблемы Крыма Сикорский сделал почти неделю назад во время неформальной дискуссии

19 сентября 2024, 17:39 comments1906
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Ткачик Олеся

Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский сделал свое заявление о "референдуме" в Крыму во время ночной неформальной дискуссии в формате "night cup" поздно вечером 13 сентября, отметил политолог Владимир Фесенко. Он предположил, что, скорее всего, это было неофициальное мнение Сикорского о том, как можно было бы решить проблему Крыма компромиссным путем. Но никаких официальных заявлений по этой теме Сикорский на конференции YES не делал, добавил эксперт.

Журналисты отомстили Польше за «слив» о «недружественном» Зеленском: при чем здесь Сикорский

Зеленский и Сикорский

При этом Фесенко предположил, почему заявление Сикорского начали тиражировать почти через неделю после того, как оно было сделано.

"Рискну предположить, что вся потасовка вокруг "заявления Сикорского" началась как следствие информации, появившейся в польских СМИ, об эмоционально напряженной встрече между Президентом Украины Владимиром Зеленским и министром иностранных дел Польши Радославом Сикорским. На информационно-политические "утечьки" поляков наши ответили своими "утечьками", — отметил политолог.

При этом Фесенко отметил, что саму идею Сикорского по Крыму критикуют правильно.

"Во-первых, она нереалистичная. Почти наверняка можно сказать, что Путин на такой компромисс не согласится. Не затем он захватывал и аннексировал Крым, чтобы потом передавать его под контроль ООН. Но наиболее ложна идея референдума, да еще через 20 лет. За это время русификация Крыма во всех смыслах только усилится, произойдет смена поколений (а Россия уже 10 лет идеологически форматирует жителей Крыма) и результат такого референдума будет известен заранее", – отметил Фесенко.

По его словам, даже удивительно, что такие разумные западные политики, как Радослав Сикорский, все еще грезят идеями "демократических компромиссов" для решения проблемы тех территорий Украины, которые оккупировала и аннексировала Россия.

При этом Фесенко считает, что Сикорскому обязательно нужно отреагировать на весь этот "информационный шум" о его "заявлении" и объяснить свою позицию, чтобы снять еще одну сугубо искусственную конфликтную проблему и в без того непростых отношениях между Польшей и Украиной на сегодняшний день.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что Сикорский предложил передать Крым под юрисдикцию ООН и провести там честный референдум.




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Источник: https://www.facebook.com/vladimir.fesenko1/posts/pfbid0U8ASjf7R9d8MSnoVin28WQpLqCEQRoY9srpwLfzquGQqoRQZTSMKeTbuWxn6L8KLl
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