Журналисты отомстили Польше за «слив» о «недружественном» Зеленском: при чем здесь Сикорский

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Ткачик Олеся
Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский сделал свое заявление о "референдуме" в Крыму во время ночной неформальной дискуссии в формате "night cup" поздно вечером 13 сентября, отметил политолог Владимир Фесенко. Он предположил, что, скорее всего, это было неофициальное мнение Сикорского о том, как можно было бы решить проблему Крыма компромиссным путем. Но никаких официальных заявлений по этой теме Сикорский на конференции YES не делал, добавил эксперт.
Зеленский и Сикорский
При этом Фесенко предположил, почему заявление Сикорского начали тиражировать почти через неделю после того, как оно было сделано.
При этом Фесенко отметил, что саму идею Сикорского по Крыму критикуют правильно.
По его словам, даже удивительно, что такие разумные западные политики, как Радослав Сикорский, все еще грезят идеями "демократических компромиссов" для решения проблемы тех территорий Украины, которые оккупировала и аннексировала Россия.
При этом Фесенко считает, что Сикорскому обязательно нужно отреагировать на весь этот "информационный шум" о его "заявлении" и объяснить свою позицию, чтобы снять еще одну сугубо искусственную конфликтную проблему и в без того непростых отношениях между Польшей и Украиной на сегодняшний день.
Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что Сикорский предложил передать Крым под юрисдикцию ООН и провести там честный референдум.
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