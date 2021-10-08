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Журналист: в США наконец-то проснулись те люди, которые за максимально жесткие отношения с Россией

Из США могут выслать 400 российских дипломатов, которых заподозрили в шпионаже

сегодня, 07:50
Автор:

Кравцев Сергей

В США наконец-то проснулись те люди, которые выступают за максимально жесткие отношения с Россией и за введение против нее санкций в разных областях за использование силы и за всякие проделки, на которые Кремль идет во внешней политике. Как информирует издание "Комментарии", такую информацию в своем видеоблоге высказал журналист, политический обозреватель Иван Яковина.

Журналист: в США наконец-то проснулись те люди, которые за максимально жесткие отношения с Россией

Конгресс США Фото: delo.ua

Журналист отметил, первым дело в этой истории стоит отметить инициативу сразу 17 конгрессменов, как от Демократической, так и от Республиканской партии. Они выступили с официальным письмом, в котором призвали президента США Джо Байдена выслать в Москву сразу 300 российских дипломатов, работающих в дипломатических представительствах в США. 

"То, что эту инициативу подписали и республиканцы, и демократы резко повышает ее шансы на прохождение, поскольку в Вашингтоне вот эта двухпартийность очень высоко ценится. И она почти гарантирует прохождение любой инициативы, если действительно и республиканцы, и демократы что-то там поддерживают. Это немаловажный момент, который надо иметь ввиду", – подчеркнул Иван Яковина.

Он добавляет, по мнению авторов идеи высылку российских дипломатов на Родину действие необходимо совершить, как ответ на действия самой России, которая резко ограничила количество работников американского посольства в Москве. Из-за чего там совсем недавно было уволено 182 человека. 

Иван Яковина отметил, нужно понимать, что никаких особенных связей между Россией и США в плане бизнеса, экономики, образования, культуры, науки нет. Общих наземных границ у них тоже нет. Поэтому 400 российских дипломатов, которые работают сейчас в США, они в основном занимаются шпионажем. Больше им заниматься нечем. Вот в США и решили "прикрыть эту шпионскую лавочку", чем Москва, конечно же, возмущена. 

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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=Or8V12A_Jjw
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