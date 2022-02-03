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Журнал "Time" посвятил свою новую обложку Украине: что нового обсуждают в западных СМИ

"Кризис, который может навсегда изменить Европу" - заглавие главного материала

сегодня, 15:30
Автор:

Людмила Слободенюк
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Журнал "Time" посвятил свою новую обложку Украине. Журналист Саймон Шустер написал обширную публикацию о возможной полномасштабной войне России с Украиной, имоверных причинах и обидах Путина. В своем материале он допустил такое мнение, что на эскалацию конфликта его провоцируют преследование Виктора Медведчука. Об этом говорится на сайте журнала "Time", передает портал "Комментарии".

Журнал "Time" посвятил свою новую обложку Украине: что нового обсуждают в западных СМИ

Журнал Time – обложка Украина. Фото с Facebook

На обложке нового журнала "Time" изображен человек в окопе. Заглавие основного материала звучит так: "Кризис, который может навсегда изменить Европу". Автор статьи Саймон Шустер проводит исторические параллели: "войны всегда начинаются с мелких обид. Убит герцог. Разгневанный папа. Вера одинокого короля, что его соперники играют не честно". По мнению журналиста, обида Путина может скрываться в судьбе его крестницы, дочери Виктора Медведчука, которой Украина недавно аннулировала визу для обучения в Швейцарии.

"Ее зовут Дарья, молодая украинка с застенчивой улыбкой и большими карими глазами. Когда она родилась в 2004 году, ее родители попросили своего друга Владимира Путина окрестить ее в православной традиции, которую все они разделяют. Отец девочки, Виктор Медведчук, десятилетиями был близок Путину. Они вместе отдыхают на Черном море. Они ведут бизнес. Они одержимы связями между их странами и западными силами, которые, по всей видимости, разрывают их", — говорится в материале.

Далее журналист анализирует события, предшествовавшие наращиванию войск у украинских границ. Сначала решением СНБО заблокировали каналы Медведчука, тогда самого кума Путина взяли под домашний арест, а власти США это поддержали. 19 февраля 2021 активы семьи Медведчука заблокировали, и уже 21 февраля Россия объявила о переброске военных к границам Украины для учений. С этого времени не прекращалось наращивание военных сил.

Напомним, предыдущий выпуск журнала "Time" вышел с фотографией главного оппонента Путина в России – Алексея Навального. Он дал эксклюзивное интервью этому же журналисту Саймону Шустеру, рассказав о своем заключении и поделившись своим взглядом на кризис вокруг Украины. Об этом "Комментарии" писали в публикации – Алексей Навальный дал интервью изданию Time: что рассказал главный узник Путина

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Источник: https://time.com/6144109/russia-ukraine-vladimir-putin-viktor-medvedchuk/?utm_source=facebook&utm_medium=social&utm_campaign=editorial&utm_term=world_&linkId=150546269&fbclid=IwAR0h0mKQCO3l3opQEbI9Zj7xY4iEAhIAmeqV7Oiix3eyiAyGcOC7cVGqKOw
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