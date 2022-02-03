Журнал "Time" посвятил свою новую обложку Украине: что нового обсуждают в западных СМИ

Журнал "Time" посвятил свою новую обложку Украине. Журналист Саймон Шустер написал обширную публикацию о возможной полномасштабной войне России с Украиной, имоверных причинах и обидах Путина. В своем материале он допустил такое мнение, что на эскалацию конфликта его провоцируют преследование Виктора Медведчука. Об этом говорится на сайте журнала "Time", передает портал "Комментарии".

Журнал Time – обложка Украина. Фото с Facebook

На обложке нового журнала "Time" изображен человек в окопе. Заглавие основного материала звучит так: "Кризис, который может навсегда изменить Европу". Автор статьи Саймон Шустер проводит исторические параллели: "войны всегда начинаются с мелких обид. Убит герцог. Разгневанный папа. Вера одинокого короля, что его соперники играют не честно". По мнению журналиста, обида Путина может скрываться в судьбе его крестницы, дочери Виктора Медведчука, которой Украина недавно аннулировала визу для обучения в Швейцарии.

"Ее зовут Дарья, молодая украинка с застенчивой улыбкой и большими карими глазами. Когда она родилась в 2004 году, ее родители попросили своего друга Владимира Путина окрестить ее в православной традиции, которую все они разделяют. Отец девочки, Виктор Медведчук, десятилетиями был близок Путину. Они вместе отдыхают на Черном море. Они ведут бизнес. Они одержимы связями между их странами и западными силами, которые, по всей видимости, разрывают их", — говорится в материале.

Далее журналист анализирует события, предшествовавшие наращиванию войск у украинских границ. Сначала решением СНБО заблокировали каналы Медведчука, тогда самого кума Путина взяли под домашний арест, а власти США это поддержали. 19 февраля 2021 активы семьи Медведчука заблокировали, и уже 21 февраля Россия объявила о переброске военных к границам Украины для учений. С этого времени не прекращалось наращивание военных сил.

Напомним, предыдущий выпуск журнала "Time" вышел с фотографией главного оппонента Путина в России – Алексея Навального. Он дал эксклюзивное интервью этому же журналисту Саймону Шустеру, рассказав о своем заключении и поделившись своим взглядом на кризис вокруг Украины. Об этом "Комментарии" писали в публикации – Алексей Навальный дал интервью изданию Time: что рассказал главный узник Путина

Читайте также:









Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!