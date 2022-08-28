"Железный занавес" для россиян: согласится ли ЕС остановить выдачу виз и какие страны выступают против

На неформальной встрече глав МИД стран ЕС 30-31 августа в Праге будут обсуждаться визовые ограничения против России. При этом Франция и Германия, по данным Bloomberg, выйдут с заявлением за то, чтобы ЕС продолжал выдавать визы россиянам, не связанным с властями – студентам, художникам, ученым и специалистам. Так что "Комментарии" решили узнать у экспертов как события могут развиваться дальше?

Запрет на выдачу виз россиянам (фото из открытых источников)

Старая Европа категорически не воспринимает принцип коллективной ответственности

Директор аналитического центра "Третий сектор", политолог Андрей Золотарев считает понятным, что озвученное президентом Украины Владимиром Зеленским предложение опустить "железный занавес" и лишить граждан России возможности выезда в Европу за шенгенскими визами вызывает у украинской аудитории аплодисменты. Однако призывает учитывать, что Старая Европа категорически не воспринимает принцип коллективной ответственности.

"А здесь все напоминает именно такой подход, – объясняет политолог. – Да, страны Балтии, Польша, Чехия, Словакия, Дания готовы поддержать эту идею. Но ключевые государства ЕС – Германия, Франция, Италия – вряд ли выскажутся за такой шаг. О чем они уже поспешили заявить. Кстати, достаточно прохладно к подобной идее принадлежат США".

Однако, продолжает Андрей Золотарев, сокращение количества выдачи виз, а также их выдача с выполнением ряда условий вполне возможно.

"Это компромисс, – отмечает он. – Не будем забывать, что страны Евросоюза всегда стремятся к какому-то консенсусу, к сближению позиций. Следует также понимать, что тотальная отмена возможности получить такие визы может ударить по выступающим против войны, против Путина. А политика путинского режима – выдавливать таких людей из страны. А кого-то не удается выдавить – лишать свободы по надуманному поводу. Резюмируя: вряд ли железный занавес опустится полностью для граждан РФ, но получение ими шенгенских виз точно усложнится.

Большие страны, связанные с РФ экономически, стараются не усугублять конфликт

Координатор направления международной политики Центра политических исследований "Доктрина" Денис Москалик подчеркивает, что запрет на выдачу виз россиянам призван дать ощутить последствия войны тем, кто вроде далек от войны.

"Прежде всего, речь идет о представителях бизнеса, элитах, их детях, которые могут в таком случае потерять привычные блага жизни, – объясняет эксперт. – Европейские страны выявляют в этом вопросе разные позиции. Как и в целом по поводу российско-украинской войны – исходя из общих принципов политики в отношении РФ и понимания своих интересов. На уровне Еврокомиссии от отказа в выдаче виз сейчас отказались. Запрет вводят отдельные страны, прежде всего те, которые видят в РФ наиболее актуальную угрозу своей национальной безопасности. Это страны Балтии, Польша, Чехия, Словакия, Нидерланды, Дания, Бельгия. Крупнейшие страны Евросоюза как Франция, Германия, Италия, Испания от таких мер отказались".

По мнению Дениса Москалика, неслучайно первой страной, введшей запрет на выдачу виз россиянам, стала Эстония. Она же лидирует по проценту военной помощи Украине от собственного ВВП.

"Здесь та же логика, что и с военной помощью Украине и в целом политикой по отношению к РФ. Страны, считающие Россию главной угрозой для себя, борются за жесткие меры. Большие страны, связанные с РФ экономически, стараются не усугублять конфликт, как можно меньше давить на страну-агрессора – и надеются на скорейшее возвращение к мирному сосуществованию и сотрудничеству с Москвой. Ситуация идет к тому, что запрет на выдачу виз сохранят именно страны, наиболее активно себя проявляющие в противостоянии с РФ, – прогнозирует эксперт. – ЕС же и его крупнейшие страны, прежде всего Западная Европа, от такой практики откажутся".

Напомним, что "Комментарии" информировали о том, что еще одна страна ЕС поддерживает запрет на выдачу виз россиянам.

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