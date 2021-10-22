Железняка уволили с должности председателя фракции еще в июле, - Устинова о нарушении регламента

Фракция будет выбирать нового председателя и заместителя, фото из открытых источников

Народного депутата Александру Устинову избрали временно исполняющим обязанности председателя фракции "Голос". Корреспондент портала "Комментарии" пообщалась с Александрой Юрьевной и спросила почему устранения произошло именно сейчас, а не тогда, когда было принято соответствующее решение.



Народный депутат рассказала, что бывший председатель Верховной Рады не зачитывал об увольнении бывшего главы фракции Ярослава Железняка с должности, а потому тот считался действующим главой политсилы. Хотя решение об отстранении Ярослава Железняка с должности председателя фракции было принято голосами большинства фракции еще в июле.



"К сожалению, это решение блокировалось бывшим председателем Верховной Рады, который является близким другом Железняка. Есть письмо регламентного комитета, которое четко говорит о нарушении регламента. Потому что когда Железняк был назначен на должность, он занимал должность заместителя председателя налогового комитета. Это единственный председатель фракции в парламенте, который параллельно занимал две должности. Это нарушение закона", - отметила Александра Устинова.

Все это время фракция не проводила заседания. На следующей пленарной неделе, в понедельник, будет проведено заседание фракции на котором будет избран новый председатель и заместитель. Нардеп выразила надежду, что будет избран новый руководитель легитимным образом. На этой неделе она временно возглавляет фракцию "Голос".

"После того, как он уже не занимает должность председателя фракции, работа фракции будет разблокирована. Потому что более полугода никаких заседаний фракции не проводилось. Документы, которые он посылал от имени фракции, с членами фракции никогда не обсуждались", — заверила Устинова.

Как сообщал портал "Комментарии", 22 октября с Александрой Устиновой произошел инцидент — ей на голову упал засов с двери и травмировал. Женщине оказали помощь коллеги. Политик пройдет обследование и сделает магнитно-резонансную томографию головы. Врачи посоветовали ей также поставить капельницу с лекарством.





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