Железняка уволили с должности председателя фракции еще в июле, - Устинова о нарушении регламента

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Козлова Альбіна
Фракция будет выбирать нового председателя и заместителя, фото из открытых источников
Народного депутата Александру Устинову избрали временно исполняющим обязанности председателя фракции "Голос". Корреспондент портала "Комментарии" пообщалась с Александрой Юрьевной и спросила почему устранения произошло именно сейчас, а не тогда, когда было принято соответствующее решение.
Народный депутат рассказала, что бывший председатель Верховной Рады не зачитывал об увольнении бывшего главы фракции Ярослава Железняка с должности, а потому тот считался действующим главой политсилы. Хотя решение об отстранении Ярослава Железняка с должности председателя фракции было принято голосами большинства фракции еще в июле.
Все это время фракция не проводила заседания. На следующей пленарной неделе, в понедельник, будет проведено заседание фракции на котором будет избран новый председатель и заместитель. Нардеп выразила надежду, что будет избран новый руководитель легитимным образом. На этой неделе она временно возглавляет фракцию "Голос".
Как сообщал портал "Комментарии", 22 октября с Александрой Устиновой произошел инцидент — ей на голову упал засов с двери и травмировал. Женщине оказали помощь коллеги. Политик пройдет обследование и сделает магнитно-резонансную томографию головы. Врачи посоветовали ей также поставить капельницу с лекарством.
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