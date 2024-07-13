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Ждать вступления в НАТО еще 75 лет: Кулеба сделал тревожное заявление

Глава МИД подчеркнул, что Украина будет в НАТО, но нужна конкретика по этому вопросу

сегодня, 10:15 comments3501
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Кравцев Сергей
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Обещание членства Украины в НАТО должно быть выполнено. Но мы не можем ждать еще 75 лет, чтобы отпраздновать вступление, это должно произойти в обозримом будущем. Как передает портал "Комментарии", такое заявление в эфире канала "CNN" сделал министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

Ждать вступления в НАТО еще 75 лет: Кулеба сделал тревожное заявление

Дмитрий Кулеба. Фото: из открытых источников

"Мы будем полностью рады, когда Украина станет членом НАТО. И обещание этого будет воплощено. Мы увидели очень обнадеживающие сигналы на всех уровнях за последние два дня о том, что путь к членству необратим, что Украина будет в НАТО. Но мы не можем ждать еще 75 лет, чтобы отпраздновать вступление Украины. Это должно произойти раньше, а не позднее. Потому что это единственный путь для обеспечения стратегической безопасности и стабильности в Евроатлантическом регионе", — заявил топ-дипломат.

По его словам, на саммите НАТО в Вашингтоне Украина услышала обещания по дополнительной военной помощи, в частности, по ПВО, а также решение союзников, что украинский путь в блок является "необратимым".

Также Дмитрий Кулеба отметил важность обеспечения украинской армии достаточным количеством оружия, чтобы бойцы могли удерживать позиции. 

Читайте также на портале "Комментарии" — в итоговом заявлении саммита НАТО говорится, что Украина получит приглашение в Альянс, когда союзники согласятся и Киев выполнит все необходимые условия. При этом Венгрия уже тонко намекнула, что пока абсолютно все члены Альянса не подтвердят свое согласие, никакого приглашения Украины в Альянс не будет. Чем закончился саммит НАТО для Украины? Не складывается ли впечатление, что с Россией идут закулисные торги по членству Украины в НАТО? Портал "Комментарии" с этими вопросами обратился к экспертам.

Также издание "Комментарии" сообщало – эксперт предметно объяснил, почему Украина получила жирное "нет" по вступлению в НАТО.




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Источник: https://edition.cnn.com/2024/07/11/tv/video/amanpour-kuleba
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